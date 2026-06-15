ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών
Ειδήσεις
16:58 - 15 Ιουν 2026

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ισπανική κυβέρνηση έχει δεχθεί περίπου 900.000 αιτήσεις από παράτυπους μετανάστες που επιδιώκουν να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς διαμονής μέσω ειδικού προγράμματος νομιμοποίησης, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 500.000 αιτήματα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/6) το Υπουργείο Μετανάστευσης.  

Το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων στην ένταξη των παράτυπων μεταναστών στην επίσημη αγορά εργασίας, έχει προσελκύσει ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον σε μια χώρα που εξακολουθεί να διατηρεί πιο ανοιχτή στάση απέναντι στη μετανάστευση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υιοθετούν αυστηρότερες πολιτικές στα σύνορά τους.

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός για την υποστήριξη προσφύγων CEAR εκτιμά ότι μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε περίπου δύο εβδομάδες, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Η ισπανική οικονομία έχει καταγράψει τα τελευταία δύο χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους της, με σημαντική συμβολή των μεταναστών, οι οποίοι ενισχύουν κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και η φροντίδα ηλικιωμένων, καλύπτοντας ελλείψεις προσωπικού και αυξάνοντας τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων μέσω εισφορών.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο έχουν εκδοθεί 360.000 προσωρινές άδειες εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 40% των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί. Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να εργαστούν από τη στιγμή που ο φάκελός τους γίνεται δεκτός προς εξέταση.

Η υπουργός Μετανάστευσης, Πιλάρ Κανθέλα, δήλωσε στο Reuters ότι οι κρατικές υπηρεσίες μπορούν να διαχειριστούν έως και ένα εκατομμύριο αιτήσεις κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις θα είναι περισσότερες από τις άδειες που τελικά θα εγκριθούν.

Η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στο μεταναστευτικό της σύστημα, με χιλιάδες αιτούντες άσυλο, κυρίως από χώρες όπως η Κολομβία και η Σενεγάλη, να περιμένουν επί χρόνια για την εξέταση των υποθέσεών τους, ενώ πάνω από το 90% των σχετικών αιτημάτων απορρίπτεται.

Σύμφωνα με το think tank Funcas, οι υφιστάμενοι περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα περίπου 840.000 παράτυποι μετανάστες να παραμένουν για χρόνια σε καθεστώς αβεβαιότητας, ζώντας και εργαζόμενοι στη χώρα χωρίς επίσημη καταγραφή, έως ότου αποκτήσουν άλλη μορφή νόμιμης παραμονής.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα διαρθρωτικό μέτρο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία και στις άδειες διαμονής, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ομάδων ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας», δήλωσε η διευθύντρια του CEAR, Μόνικα Λόπεζ, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών
Ειδήσεις

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

Πάπας Λέων: Η ιστορία θα κρίνει όσους αδιαφορούν για τους μετανάστες
Ειδήσεις

Πάπας Λέων: Η ιστορία θα κρίνει όσους αδιαφορούν για τους μετανάστες

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023
Ναυτιλία

Υπουργείο Ναυτιλίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:50

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Πολιτική
15/06/2026 - 17:49

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:35

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία

Πολιτική
15/06/2026 - 17:26

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:20

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοίνωσε ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 17:16

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ