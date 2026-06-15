Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

Η ισπανική κυβέρνηση έχει δεχθεί περίπου 900.000 αιτήσεις από παράτυπους μετανάστες που επιδιώκουν να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς διαμονής μέσω ειδικού προγράμματος νομιμοποίησης, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 500.000 αιτήματα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/6) το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων στην ένταξη των παράτυπων μεταναστών στην επίσημη αγορά εργασίας, έχει προσελκύσει ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον σε μια χώρα που εξακολουθεί να διατηρεί πιο ανοιχτή στάση απέναντι στη μετανάστευση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υιοθετούν αυστηρότερες πολιτικές στα σύνορά τους.

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός για την υποστήριξη προσφύγων CEAR εκτιμά ότι μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε περίπου δύο εβδομάδες, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Η ισπανική οικονομία έχει καταγράψει τα τελευταία δύο χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους της, με σημαντική συμβολή των μεταναστών, οι οποίοι ενισχύουν κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και η φροντίδα ηλικιωμένων, καλύπτοντας ελλείψεις προσωπικού και αυξάνοντας τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων μέσω εισφορών.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο έχουν εκδοθεί 360.000 προσωρινές άδειες εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 40% των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί. Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να εργαστούν από τη στιγμή που ο φάκελός τους γίνεται δεκτός προς εξέταση.

Η υπουργός Μετανάστευσης, Πιλάρ Κανθέλα, δήλωσε στο Reuters ότι οι κρατικές υπηρεσίες μπορούν να διαχειριστούν έως και ένα εκατομμύριο αιτήσεις κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις θα είναι περισσότερες από τις άδειες που τελικά θα εγκριθούν.

Η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στο μεταναστευτικό της σύστημα, με χιλιάδες αιτούντες άσυλο, κυρίως από χώρες όπως η Κολομβία και η Σενεγάλη, να περιμένουν επί χρόνια για την εξέταση των υποθέσεών τους, ενώ πάνω από το 90% των σχετικών αιτημάτων απορρίπτεται.

Σύμφωνα με το think tank Funcas, οι υφιστάμενοι περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα περίπου 840.000 παράτυποι μετανάστες να παραμένουν για χρόνια σε καθεστώς αβεβαιότητας, ζώντας και εργαζόμενοι στη χώρα χωρίς επίσημη καταγραφή, έως ότου αποκτήσουν άλλη μορφή νόμιμης παραμονής.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα διαρθρωτικό μέτρο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία και στις άδειες διαμονής, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ομάδων ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας», δήλωσε η διευθύντρια του CEAR, Μόνικα Λόπεζ, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.