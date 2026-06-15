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UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις
18:39 - 15 Ιουν 2026

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Οι προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2026 φαίνεται να εξασθενούν μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που προκάλεσε αισθητή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και ενίσχυσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.  

Την άποψη αυτή εξέφρασε η επικεφαλής στρατηγικής ομολόγων της UBS Global Wealth Management, Λέσλι Φαλκόνιο, μιλώντας στο Bloomberg. Όπως ανέφερε, ακόμη και πριν από την επίτευξη της συμφωνίας, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούσαν να θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό ένα νέο βήμα σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Η ίδια σημείωσε ότι, παρά την αρχική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών ομολόγων συνέχιζαν να κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αποτιμούσαν σχεδόν ως βέβαιη μια αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τη Φαλκόνιο, η εικόνα έχει πλέον διαφοροποιηθεί, καθώς η πτώση του πετρελαίου συνοδεύεται από αναθεώρηση των προσδοκιών για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αποδόσεις των διετών τίτλων να υποχωρούν.

Ο νέος επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος πρόκειται να προεδρεύσει στην πρώτη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής υπό την ηγεσία του αυτή την εβδομάδα, βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις εντός της FOMC υπέρ μιας πιο αυστηρής στάσης, καθώς το ράλι στις τιμές του πετρελαίου είχε αναζωπυρώσει τους φόβους για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Η αναλύτρια της UBS εκτιμά ότι η κεντρική τράπεζα θα εγκαταλείψει πλέον επίσημα τη ρητορική που ευνοούσε τη χαλάρωση της πολιτικής της και θα υιοθετήσει πιο αυστηρό τόνο. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι η επόμενη ουσιαστική μεταβολή στα επιτόκια θα είναι προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το 2027.

Σημειώνεται πως η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης έγινε δεκτή θετικά από τις αγορές. Τη Δευτέρα (15/6), μετοχές και ομόλογα κινήθηκαν ανοδικά, ενώ το πετρέλαιο διολίσθησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών.

Μέχρι τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, οι επενδυτές είχαν ουσιαστικά ενσωματώσει στις αποτιμήσεις τους μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, σήμερα η πιθανότητα αυτού του σεναρίου περιορίστηκε περίπου στο 74%, καθώς η αγορά κρατικών ομολόγων κατέγραψε σημαντικά κέρδη, κυρίως στα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα.

Κατά τη Φαλκόνιο, η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων σε όλη τη διάρκεια του 2026 θα δώσει στη Fed τον απαραίτητο χρόνο για να αξιολογήσει τόσο τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας όσο και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα.

«Πιστεύω ότι η Fed θα παραμείνει σε στάση αναμονής, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που διαθέτει να περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθούν τα οικονομικά στοιχεία πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής, πιθανότατα κατά το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027», τόνισε η αναλύτρια της UBS.

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