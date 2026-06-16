Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών και των λοιπών θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων στη Συρία απέσπασε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, με ερώτησή του προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας.

Ο Γιάννης Μανιάτης είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των Ορθόδοξων Χριστιανών στην πόλη Suqaylabiyah, καθώς και για την ασφάλεια της ζωής, της περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων της χώρας υπό το νέο μεταβατικό καθεστώς.

Στην απάντησή της, η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι «η στρατηγική της ΕΕ εδράζεται στην πεποίθηση ότι η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας συμπεριληπτικής μετάβασης που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των Σύριων, ανεξάρτητα από το εθνικό και θρησκευτικό τους υπόβαθρο, χωρίς διακρίσεις». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επίσης όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διαφυλάξουν την ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά και τους θρησκευτικούς χώρους της Συρίας».

Η Κάγια Κάλλας τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η ΕΕ εξακολουθεί να ζητά να διεξαχθούν ενδελεχείς έρευνες και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι για τη βία στη Συρία», υπογραμμίζοντας ότι «η λογοδοσία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιδίωξη της εθνικής συμφιλίωσης και μιας συμπεριληπτικής μετάβασης», ενώ «εξακολουθεί να επαγρυπνεί για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Σύριων».

Επιπλέον, αναφέρει ότι η ΕΕ προχώρησε, το 2025, σε νέες καταχωρίσεις στον κατάλογο κυρώσεων κατά παραβατών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και «θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στο πεδίο, καθώς και τη συνέχεια που έδωσαν οι μεταβατικές αρχές στις δεσμεύσεις τους».

Ο Γιάννης Μανιάτης δηλώνει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών και όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων της Συρίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διακηρύξεις της προσωρινής κυβέρνησης, οι συνθήκες στη χώρα για τις περισσότερες κοινότητες παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς και επισφαλείς, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι βιαιότητες σε βάρος των Χριστιανών συνεχίζονται. Η προστασία της ζωής, της περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση και κριτήριο για την περαιτέρω στήριξη της Συρίας από τη διεθνή κοινότητα. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζουμε τη διαρκή επαγρύπνηση και τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001397/2026

προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Επιθέσεις κατά Ορθοδόξων Χριστιανών στη Συρία

Τις τελευταίες ημέρες είχαμε συνεχείς επιθέσεις στην πόλη Suqaylabiyah —μια πόλη με κυρίως Ορθόδοξο πληθυσμό.

Η Συρία υπήρξε πάντοτε ένα κράτος με πλούσια πολυπολιτισμική ταυτότητα, στο οποίο συνυπήρχαν Μουσουλμάνοι (Σουνίτες και Σιίτες), Κούρδοι, Δρούζοι, Χριστιανοί διαφόρων δογμάτων, Αρμένιοι και άλλες μειονότητες. Δυστυχώς, η προσωρινή κυβέρνηση δεν φαίνεται να συμμερίζεται στην πράξη την πεποίθηση αυτή, καθώς τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια σημαντική αύξηση των επιθέσεων σε θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες, πολλές φορές με την κάλυψη —αν όχι και τη συμμετοχή— των δυνάμεων που πρόσκεινται σε αυτή. Καθώς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ετοιμάζονται για τον εορτασμό του Πάσχα και έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν από τους κύριους χορηγούς της Συρίας, ερωτάται η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας:

1. Τι θα κάνει για να προστατεύσει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Συρίας και τις θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες που την απαρτίζουν και ιδιαίτερα τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που βρίσκονται υπό συνεχή διωγμό;

2. Είναι πρόθυμη να επιβάλει νέες κυρώσεις αν η προσωρινή κυβέρνηση συνεχίσει να καλύπτει και υποστηρίζει τις επιθέσεις εναντίον τους;

3. Δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη στήριξη του καθεστώτος στη Συρία θα εξαρτάται από την προστασία όλων των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων;

Κατάθεση: 7.4.2026»

Απάντηση της ύπατης εκπροσώπου / αντιπροέδρου κ. Κάλλας

«εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(15.6.2026)

Μετά την ιστορική αλλαγή στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024, η ΕΕ στήριξε ενεργά τη χώρα και τον λαό της σε κάθε στάδιο της δύσκολης μετάβασής τους. Η στρατηγική της ΕΕ εδράζεται στην πεποίθηση ότι η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας συμπεριληπτικής μετάβασης που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των Σύριων, ανεξάρτητα από το εθνικό και θρησκευτικό τους υπόβαθρο, χωρίς διακρίσεις. Η ΕΕ καλεί επίσης όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διαφυλάξουν την ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά και τους θρησκευτικούς χώρους της Συρίας.

Ανταποκρινόμενη στα τεκμηριωμένα περιστατικά, η ΕΕ εξακολουθεί να ζητά να διεξαχθούν ενδελεχείς έρευνες και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι για τη βία στη Συρία. Στο πλαίσιο των συζητήσεών της με τις μεταβατικές αρχές της Συρίας, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την επιδίωξη της εθνικής συμφιλίωσης και μιας συμπεριληπτικής μετάβασης. Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής, κατά την επίσκεψή τους στη Συρία, παρουσίασαν μια νέα πολιτική εταιρική σχέση ΕΕ–Συρίας, η οποία σχεδιάστηκε για να στηρίξει την πολιτική μετάβαση, την εθνική συμφιλίωση και την ανασυγκρότηση. Στις 11 Μαΐου 2026 η ΕΕ πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες τον πρώτο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου με τη Συρία, κατά τον οποίο υπογραμμίστηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για μια ουσιαστικά συμπεριληπτική διαδικασία βιώσιμης συμφιλίωσης και αποκατάστασης του πλούσιου κοινωνικού ιστού της χώρας.

Η ΕΕ εξακολουθεί να επαγρυπνεί για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Σύριων και θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για να λογοδοτήσουν πλήρως όλοι οι δράστες, ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο ανήκουν. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 η ΕΕ εισήγαγε νέες καταχωρίσεις στον σχετικό κατάλογο κυρώσεων κατά των παραβατών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στο πεδίο, καθώς και τη συνέχεια που έδωσαν οι μεταβατικές αρχές στις δεσμεύσεις τους. Η προστασία των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την πρόληψη περαιτέρω θρησκευτικών διαιρέσεων και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής ειρήνης, όπως επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2025».