Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Η Nvidia ετοιμάζεται να αντλήσει τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων, στην πρώτη της προσφυγή στις αγορές χρέους από την έναρξη της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Σε έγγραφο που κατέθεσε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η εταιρεία γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε άντληση κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το τελικό ύψος της έκδοσης. Πηγές αναφέρουν ότι το ποσό θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 25 δισ. δολάρια, έναντι των 20 δισ. που θεωρούνται το ελάχιστο μέγεθος της συναλλαγής.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 3,5% τη Δευτέρα, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο περίπου 14%.

Η κορυφαία κατασκευάστρια τσιπ AI ακολουθεί το παράδειγμα άλλων τεχνολογικών κολοσσών που αξιοποιούν τις κεφαλαιαγορές για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Alphabet ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα σχέδιο άντλησης 85 δισ. δολαρίων μέσω εκδόσεων που συνδέονται με μετοχικούς τίτλους, έχοντας ήδη εξασφαλίσει πάνω από 55 δισ. δολάρια νέου δανεισμού από τον Νοέμβριο. Παράλληλα, η Super Micro γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα χρηματοδοτικές συμφωνίες ύψους 7 δισ. δολαρίων για την κάλυψη αγορών εξοπλισμού.

Ανάλογες κινήσεις έχουν πραγματοποιήσει και άλλοι μεγάλοι παίκτες του κλάδου. Η Amazon άντλησε περίπου 54 δισ. δολάρια από εκδόσεις ομολόγων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη νωρίτερα φέτος, ενώ ανακοίνωσε πρόσφατα νέα έκδοση χρέους περίπου 10 δισ. δολαρίων στον Καναδά.

Η Nvidia διαθέτει σήμερα περίπου 7,5 δισ. δολάρια μακροπρόθεσμου χρέους και επιπλέον 1 δισ. δολάρια βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Στην προηγούμενη μεγάλη έκδοση ομολόγων το 2021 είχε αντλήσει μόλις 5 δισ. δολάρια, σε μια περίοδο που τα ετήσια έσοδά της ανέρχονταν σε 27 δισ. δολάρια. Σήμερα, οι πωλήσεις της έχουν εκτοξευθεί στα 216 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος 2026.

Καταλυτικό ρόλο στην εκρηκτική ανάπτυξη της εταιρείας διαδραμάτισε η κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022, καθώς οι εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων AI και οι μεγάλοι πάροχοι υποδομών cloud επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση των πανίσχυρων επεξεργαστών γραφικών (GPUs) της Nvidia.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής και αναχρηματοδότησης υφιστάμενου χρέους.

Τον Μάιο, η Nvidia ανακοίνωσε ιδιαίτερα επιθετικό πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους, αυξάνοντας το μέρισμα από 0,01 σε 0,25 δολάρια ανά μετοχή και εγκρίνοντας πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 80 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία παρήγαγε ελεύθερες ταμειακές ροές 49 δισ. δολαρίων στο τελευταίο τρίμηνο, έναντι 35 δισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να επιστρέψει περίπου το 50% των ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους μέσα στη φετινή χρήση.