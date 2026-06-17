Σεούλ προς Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφιλίωση με τον Κιμ

Την ενεργότερη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο ζήτησε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας της Σεούλ, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, ζητώντας ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Ο Λι Τζε Μιουνγκ αξιοποίησε την ευκαιρία για να καλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο να αναλάβει πρωτοβουλία υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης του βορειοκορεατικού ζητήματος, κάνοντας μάλιστα αναφορά στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, συνέβαλε στην επίλυση της πρόσφατης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Τραμπ ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα, εκφράζοντας τη δέσμευσή του να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας λύσης στο ζήτημα της Βόρειας Κορέας.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, λίγο μετά την ανακοίνωση πρωτοκόλλου συμφωνίας με το Ιράν, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από το 2018 στην οποία εμφανίζεται δίπλα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς να τη συνοδεύσει με κάποιο σχόλιο.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγκγιάνγκ παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών στη Σεούλ, δήλωσε στο AFP ότι από την πλευρά της Βόρειας Κορέας δεν φαίνεται να υπάρχει επί του παρόντος κάποιος ουσιαστικός λόγος για μια νέα συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των εντάσεων με τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες επιδεινώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του προκατόχου του, Γιουν Σουκ Γέολ. Παρά τις πρωτοβουλίες της Σεούλ, η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα ως τον «πιο εχθρικό» αντίπαλό της, προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει με σκληρό τρόπο σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρήσει πρόκληση.

Την ίδια στιγμή, η Βόρεια Κορέα επιμένει ότι το καθεστώς της ως πυρηνικής δύναμης δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Η στάση αυτή ενισχύθηκε μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής του 2019 μεταξύ Κιμ Γιονγκ Ουν και Ντόναλντ Τραμπ, όταν οι συνομιλίες κατέρρευσαν εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση της χώρας και την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Στο μεταξύ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις του με τη Ρωσία, παρέχοντας στρατιωτική υποστήριξη στη Μόσχα μέσω της αποστολής χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Κίνα συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές στη Βόρεια Κορέα στις αρχές Ιουνίου, εξέφρασε την πρόθεσή του να αναβαθμίσει περαιτέρω τις σχέσεις Πεκίνου–Πιονγκγιάνγκ, οδηγώντας τες, όπως δήλωσε, σε «νέα υψηλά επίπεδα».