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WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.
Ειδήσεις
16:40 - 17 Ιουν 2026

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική οικονομική ενίσχυση ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 690 εκατ. ευρώ) από τις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία η υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της μείωσης της διεθνούς χρηματοδότησης και της αύξησης των ανθρωπιστικών αναγκών παγκοσμίως.

Σε ανακοίνωσή του, το WFP επισημαίνει ότι η νέα αμερικανική συνεισφορά θα συμβάλει στη διατήρηση κρίσιμων προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας, στηρίζοντας περισσότερους από 38 εκατομμύρια ανθρώπους που συγκαταλέγονται στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς σε τουλάχιστον 37 χώρες.

Η ενίσχυση έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για τον οργανισμό, ο οποίος στις αρχές Ιουνίου είχε προειδοποιήσει για σημαντικό χρηματοδοτικό κενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του WFP, οι συνολικές εισφορές για το 2025 διαμορφώνονται στα 6 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση σε σχέση με τα 10 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί το 2024.

Την ίδια στιγμή, οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, με τις συγκρούσεις και ιδιαίτερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις μεταφοράς και διανομής βοήθειας, οδηγώντας παράλληλα σε σημαντική αύξηση του κόστους παροχής στήριξης σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Ο υπηρεσιακός εκτελεστικός διευθυντής του WFP, Καρλ Σκάου, χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους.

Για το 2026, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο να προσφέρει βοήθεια σε περίπου 110 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, με τις απαιτούμενες δαπάνες να εκτιμώνται στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Η νέα χρηματοδότηση θεωρείται καθοριστική για τη συνέχιση των δράσεων του οργανισμού και την κάλυψη επειγουσών αναγκών σε περιοχές που πλήττονται από κρίσεις, συγκρούσεις και επισιτιστική ανασφάλεια.

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