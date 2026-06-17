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Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία
Ειδήσεις
20:44 - 17 Ιουν 2026

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (17/6) το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που θα συνυπογράψουν με το Ιράν. Στα 14 σημεία του κειμένου προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία ταμείου 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο περιγράφει τις προβλέψεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τη χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν και τις προσδοκίες σχετικά με τη διαχείριση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος στο πλαίσιο μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων.

Το έγγραφο, που φέρει τον τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης της Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δημοσιοποιήθηκε έπειτα από αντιδράσεις για το γεγονός ότι το περιεχόμενό του δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμφωνία που μας επιτρέπει να ανοίξουμε άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, να δεσμεύσουμε τους Ιρανούς στην καταστροφή του πυρηνικού υλικού και στη συνέχεια να διαθέτουμε έναν μηχανισμό βάσει του οποίου, όσο το Ιράν επιδεικνύει θετική συμπεριφορά, εμείς θα ανταποκρινόμαστε με αντίστοιχη οικονομική ελάφρυνση και άρση κυρώσεων, ώστε να καταστεί μια πιο ευημερούσα χώρα», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Το μνημόνιο αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή, ενεργοποιώντας μια περίοδο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συνολικής συμφωνίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν από κοινού και καλόπιστα στις [__ ημερομηνία] στα ακόλουθα:

1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο, υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης προκειμένου να κηρύξουν την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Δεσμεύονται επίσης ότι στο εξής δεν θα ξεκινήσουν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, ούτε θα προβαίνουν σε απειλή ή χρήση βίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τη μόνιμη λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

2. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς.

3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευθούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός προθεσμίας έως 60 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.

4. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάθε άλλου περιορισμού ή παρεμπόδισης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα τερματίσουν πλήρως τον αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ναυτιλιακή κίνηση θα αποκαθίσταται αναλογικά με τα προπολεμικά επίπεδα από την πλευρά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται επίσης να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή πέριξ του Ιράν εντός 30 ημερών από την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

5. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει, για διάστημα 60 ημερών, την ασφαλή και χωρίς χρεώσεις διέλευση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Η εμπορική ναυσιπλοΐα θα επανεκκινήσει άμεσα και, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων καθώς και ναρκοκαθαρισμού από το Ιράν, θα αποκατασταθεί πλήρως εντός 30 ημερών. Το Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για τον καθορισμό του μελλοντικού καθεστώτος διοίκησης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών των Στενών.

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, να εκπονήσουν ένα οριστικό και αμοιβαία αποδεκτό σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Ο μηχανισμός εφαρμογής του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές.

7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να άρουν κάθε μορφή κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τη σημασία του ζητήματος της άρσης των κυρώσεων και εκφράζουν την πρόθεσή τους να το αντιμετωπίσουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις.

8. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ρυθμίσουν το μέλλον των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 7, με ελάχιστη απαίτηση την αραίωση του υλικού επιτόπου υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ. Συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα καθοριστεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

9. Μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας, οι δύο πλευρές συμφωνούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς. Το Ιράν θα διατηρήσει αμετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται ότι αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου και έως την πλήρη άρση των κυρώσεων, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλιστικών υπηρεσιών και μεταφορών.

11. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν με την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου. Οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν αμοιβαία στις διαδικασίες αποδέσμευσης των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα ποσά αυτά, είτε παραμένουν στους αρχικούς λογαριασμούς είτε έχουν μεταφερθεί, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται πλήρως για πληρωμές προς οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο ορίσει η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.

12. Οι δύο πλευρές συμφωνούν να δημιουργηθεί εκτελεστικός μηχανισμός που θα παρακολουθεί την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου και τη μελλοντική συμμόρφωση με την τελική συμφωνία.

13. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 και ότι αυτή θα συνεχίζεται απρόσκοπτα, οι δύο πλευρές θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία αποκλειστικά επί των υπόλοιπων παραγράφων.

14. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 21:08
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