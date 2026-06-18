Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

Ουκρανικά drones έπληξαν εκ νέου πολλαπλούς στόχους στη Μόσχα, προκαλώντας πυρκαγιά σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και αναγκάζοντας τα βασικά αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Σύμφνωα με το CNN, πρόκειται για το μεγαλύτερο ουκρανικό χτύπημα στη Μόσχα των τελευταίων δύο χρόνων.

Η μεγάλης κλίμακας επίθεση μεγάλου βεληνεκούς, η οποία φαίνεται πως είχε ως βασικό στόχο το στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο στην περιοχή Καπότνια, αιφνιδίασε πολλούς κατοίκους της Μόσχας. Σε αντίθεση με άλλες πόλεις που βρίσκονται κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, η ρωσική πρωτεύουσα δεν συνηθίζει να ενεργοποιεί σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία και πλήθος πανικόβλητων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειχναν τρεις μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται από το διυλιστήριο. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα μέσα σε δύο ημέρες στις ίδιες εγκαταστάσεις, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως «δίκαιη απάντηση» στα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας εξακολουθούσαν να αποκρούουν μια «μαζική επίθεση» και παραδέχθηκε ότι αρκετά drones κατάφεραν να φτάσουν στο διυλιστήριο. Παράλληλα, ανέφερε ζημιές και στο εμπορικό κέντρο Sadovod, στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, περίπου 180 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν προτού φτάσουν στη Μόσχα, αν και τουλάχιστον επτά φαίνεται πως διέσπασαν την αεράμυνα και έπληξαν στόχους εντός της πόλης.

Όπως αναφέρουν Reuters και Guardian, η κυκλοφορία διακόπηκε σε τμήμα του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου της Μόσχας κοντά στο διυλιστήριο, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Τα αεροδρόμια Βνούκοβο, Σερεμέτιεβο και Ζουκόφσκι ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους, με επιβάτες να αναζητούν καταφύγιο ακόμη και στους χώρους στάθμευσης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται επίσης να καταγράφουν πλήγμα στους τελευταίους ορόφους πολυώροφου κτιρίου στην περιοχή Ζουκόφσκι.

Το διυλιστήριο είχε δεχθεί επίθεση και δύο ημέρες νωρίτερα, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ήδη οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας του. Οι συνεχείς ουκρανικές επιδρομές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και επιδεινώνουν την ήδη υπάρχουσα κρίση καυσίμων στη χώρα.

Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, αναμένεται να προχωρήσει ακόμη και σε εισαγωγές καυσίμων μέσω θαλάσσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις στα διυλιστήριά της.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο της Ρωσίας. Το Κίεβο δέχθηκε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.

Στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από επίθεση drone, ενώ αεροπορικοί συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Ενεργκοντάρ, όπου διαμένει μεγάλο μέρος του προσωπικού του υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του χτυπήθηκε από ουκρανικό drone.

Η ανταλλαγή επιθέσεων καταδεικνύει τη νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τα πλήγματα να φτάνουν πλέον βαθιά μέσα στο έδαφος και των δύο χωρών.

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