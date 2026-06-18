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Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου
Ειδήσεις
17:17 - 18 Ιουν 2026

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να επιδεινώνεται, με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα να ανακοινώνει ότι οι Παλαιστίνιοι που έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά μετά την έναρξη της εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου ξεπέρασαν πλέον τους 1.000.  

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη της Γάζας, όπου ισραηλινό πλήγμα σε όχημα που κινούνταν στην οδό Ομάρ αλ Μοχτάρ προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει. Με τους τρεις τελευταίους θανάτους, ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, η οποία επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, ανέρχεται σε 1.008 άτομα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές υγείας.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε βάλει τέλος σε έναν πόλεμο διάρκειας δύο ετών, ο οποίος ξέσπασε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Ωστόσο, οι συνέπειες της σύγκρουσης παραμένουν τεράστιες. Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε άφησε πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστινίους και εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη τη Γάζα.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ αναφέρει ότι κατά την περίοδο της εκεχειρίας τέσσερις στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις μαχητών. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποτροπή σχεδιαζόμενων επιθέσεων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις. Η Χαμάς, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις απώλειες των δικών της μαχητών.

Την ίδια στιγμή, οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο βήμα της ειρηνευτικής διαδικασίας παραμένουν στάσιμες. Ισραήλ και Χαμάς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου που προωθεί η αμερικανική πλευρά για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας. Στα βασικά σημεία του σχεδίου περιλαμβάνονται ο αφοπλισμός της Χαμάς και η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών επανεκκίνησης του διαλόγου, ο Νικολάι Μλαντένοφ, ειδικός απεσταλμένος για τη Γάζα, πραγματοποίησε επαφές στο Κάιρο με εκπροσώπους της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας. Οι συζητήσεις ακολούθησαν την κατάθεση των παρατηρήσεων της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων πάνω στον προτεινόμενο οδικό χάρτη.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν τις διαβουλεύσεις, παρουσιάστηκε στις παλαιστινιακές πλευρές μια αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου, η οποία λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις επιφυλάξεις τους, χωρίς όμως να μεταβάλλει τα βασικά σημεία που θεωρούνται αδιαπραγμάτευτα από την αμερικανική πρωτοβουλία. Εκπρόσωπος της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι το νέο κείμενο εξετάζεται.

Στο πεδίο, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο σε περισσότερο από το 60% της Λωρίδας της Γάζας. Παράλληλα, οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν πολλές περιοχές, ενώ οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές συνεχίζονται. Σχεδόν το σύνολο των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, πολλοί από τους οποίους έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα, ζουν πλέον συγκεντρωμένοι σε μια στενή παράκτια ζώνη, σε πρόχειρους καταυλισμούς ή σε κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

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