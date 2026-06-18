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ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη
Ειδήσεις
18:34 - 18 Ιουν 2026

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Reporter.gr Newsroom
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Η προγραμματισμένη για αύριο (19/6) στη Γενεύη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, όπως δήλωσε στο BBC ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ακύρωση συνδέεται με το γεγονός ότι το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) έχει ήδη υπογραφεί με τη μορφή εξ αποστάσεως διαδικασίας.  

Νωρίτερα, ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος είχε αναφέρει στο βρετανικό δίκτυο ότι ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ είχε αποφασίσει να αναβάλει το ταξίδι του στη Γενεύη, εξηγώντας ότι η επόμενη φάση της διαδικασίας θα προχωρήσει μέσα από ξεχωριστές τεχνικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συμφωνημένου πλαισίου.

Οι πρώτες αμφιβολίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης είχαν ήδη αρχίσει να διατυπώνονται όταν ο Σαρίφ τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας αναφορά που έκανε λόγο για συνδιοργάνωση της τελετής από το Πακιστάν και το Κατάρ στη Γενεύη στις 19 Ιουνίου 2026, με στόχο την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας και την έναρξη τεχνικών συνομιλιών.

Παρά τις αλλαγές αυτές, πηγές από το Πακιστάν συνέχιζαν μέχρι και νωρίς το πρωί να διαβεβαιώνουν ανεπίσημα το BBC ότι η εκδήλωση θα προχωρούσε κανονικά, ωστόσο στη συνέχεια το σχέδιο φαίνεται να μεταβλήθηκε πλήρως μέσα στην ίδια ημέρα.

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