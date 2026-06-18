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Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις
19:22 - 18 Ιουν 2026

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη

Reporter.gr Newsroom
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Οκτώ χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, μεταξύ των οποίων περιφερειακές δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία, αποδίδουν ευθύνες στο Ισραήλ για πρόσφατα περιστατικά εμπρησμών σε δύο τζαμιά στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με παλαιστινιακές αρχές, τα συγκεκριμένα τεμένη φέρονται να πυρπολήθηκαν από εποίκους.  

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας καταδίκασαν από κοινού αυτό που περιγράφουν ως «συνεχιζόμενη και εντεινόμενη βία των εποίκων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα τζαμιά που καταστράφηκαν από πυρκαγιές.

Στην κοινή τους τοποθέτηση, οι υπουργοί υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, φέρει την ευθύνη για τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

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