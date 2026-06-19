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Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις
18:23 - 19 Ιουν 2026

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Η μικρή «ανάσα» που είχε εξασφαλίσει η ρωσική πολεμική οικονομία φαίνεται πως τελειώνει ήδη. Μετά την ανακοίνωση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά, συμπαρασύροντας και τα έσοδα της Μόσχας.

Όπως υπογραμμίζει ανάλυση της γερμανικής Tagesschau, η τιμή του ρωσικού πετρελαίου Urals έπεσε πρόσφατα κοντά στα 61 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία του TradingEconomics, είχε ξεπεράσει ακόμη και τα 120 δολάρια. Η απότομη αυτή μεταβολή στερεί από το Κρεμλίνο πολύτιμα έσοδα, τα οποία είχαν προσωρινά ενισχύσει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η Ρωσία εισέπραξε τον Μάιο περίπου 20,8 δισ. δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαιοειδών — 65% περισσότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ωστόσο, η πτώση των τιμών αναμένεται να αντιστρέψει αυτή την τάση.

Πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή και στο πεδίο

Πέρα από τις διεθνείς αγορές, η Ρωσία αντιμετωπίζει και άμεσες απώλειες στην ενεργειακή της υποδομή. Ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν πλήξει διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και αγωγούς, ακόμη και σε περιοχές βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με αναλύσεις του The Economist, οι επιθέσεις αυτές δεν προκαλούν μόνο άμεσες ζημιές, αλλά δυσχεραίνουν και την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την παραγωγική ικανότητα της χώρας.

Ενδεικτικά, σε ορισμένα λιμάνια εξαγωγής πετρελαιοειδών καταγράφονται πτώσεις στις αποστολές έως και 90% σε σχέση με πέρυσι, μετά από επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Το οικονομικό «σφυροκόπημα» στο Κρεμλίνο

Η πίεση δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Η ρωσική οικονομία επηρεάζεται και από την ισχυροποίηση του ρουβλίου, το οποίο έχει ανατιμηθεί περίπου 15% μέσα σε τρεις μήνες. Αν και αυτό φαίνεται θετικό σε πρώτη ανάγνωση, στην πράξη μειώνει την αξία των εξαγωγικών εσόδων όταν μετατρέπονται σε ρούβλια.

Παράλληλα, τα υψηλά επιτόκια —με το βασικό επιτόκιο στο 14,25%— περιορίζουν τις επενδύσεις και αυξάνουν το κόστος δανεισμού, ενώ επιβαρύνουν και τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος σύμφωνα με ευρωπαϊκές εκτιμήσεις εμφανίζει αυξανόμενους κρυφούς κινδύνους από δανεισμό προς τη βιομηχανία όπλων.

Περιορισμός του δημοσιονομικού χώρου

Συνολικά, η ρωσική πολεμική οικονομία δέχεται πίεση από πολλαπλές κατευθύνσεις: πτώση τιμών πετρελαίου, ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, ισχυρό νόμισμα, υψηλό κόστος χρήματος και πιθανές νέες κυρώσεις από τη Δύση.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων περιορίζει σταδιακά τον δημοσιονομικό χώρο του Κρεμλίνου για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, αν η πτωτική τάση στις τιμές ενέργειας συνεχιστεί, η πίεση προς τη ρωσική οικονομία αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες.

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