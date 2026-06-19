Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

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Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα (Παρασκευή, 19/6) στον Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 97, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 21 νεκρούς και 39 τραυματίες από τα πλήγματα που ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, πλήττοντας περιοχές στον νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τα νεότερα στοιχεία αφορούν τις εντατικές ισραηλινές επιδρομές που σημειώθηκαν από τα μεσάνυχτα έως και το απόγευμα της σημερινής ημέρας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός σήμερα (19/6).

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτησε τα νέα πλήγματα στον Λίβανο, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στην εκεχειρία.

«Όπως έδωσα εντολή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν ισχυρά 150 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες», αναφέρει χαρακτηστικά στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει από βίντεο των IDF.

{https://x.com/netanyahu/status/2067973972554039530}