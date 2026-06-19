ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις
Ειδήσεις
18:21 - 19 Ιουν 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα (Παρασκευή, 19/6) στον Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 97, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.  

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 21 νεκρούς και 39 τραυματίες από τα πλήγματα που ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, πλήττοντας περιοχές στον νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τα νεότερα στοιχεία αφορούν τις εντατικές ισραηλινές επιδρομές που σημειώθηκαν από τα μεσάνυχτα έως και το απόγευμα της σημερινής ημέρας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός σήμερα (19/6).

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτησε τα νέα πλήγματα στον Λίβανο, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στην εκεχειρία.

«Όπως έδωσα εντολή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν ισχυρά 150 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες», αναφέρει χαρακτηστικά στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει από βίντεο των IDF.

{https://x.com/netanyahu/status/2067973972554039530}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία
Ειδήσεις

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ θέτουν υπό πίεση τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - 18 νεκροί στον Λίβανο
Ειδήσεις

Οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ θέτουν υπό πίεση τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - 18 νεκροί στον Λίβανο

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!
Ειδήσεις

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

Βανς κατά Ισραήλ: Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε – Η συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή
Ειδήσεις

Βανς κατά Ισραήλ: Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε – Η συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:11

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οικονομία
19/06/2026 - 16:05

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Οικονομία
19/06/2026 - 16:04

ΥΠΕΘΟΟ: 149,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς του Μετρό Αθήνας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:54

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Business Facts
19/06/2026 - 15:50

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:42

Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:40

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:33

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ