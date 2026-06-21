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Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
07:28 - 21 Ιουν 2026

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο ιρανικός στρατός δήλωσε πως έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο.

Ο αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι «η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά». Το Ιράν ανέφερε ότι έκλεισε τα Στενά ως απάντηση στα φονικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τη συμφωνία της με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε από την Ουάσιγκτον για τις συνομιλίες στην Ελβετία.

Ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έχει ήδη φτάσει.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή. Ο Βανς δήλωσε ότι ελπίζει να σημειωθεί πρόοδος «στο πυρηνικό ζήτημα» και στο «ζήτημα της εκεχειρίας στον Λίβανο».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του, ερωτήθηκε για τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο. Απάντησε:

«Τα πράγματα στην πραγματικότητα βελτιώνονται εκεί και η κατάσταση φαίνεται να αποκλιμακώνεται κάπως.»

«Πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να διαχειριζόμαστε συνεχώς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος θα είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος: να καταστεί ολόκληρη η περιοχή ασφαλής και σταθερή», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η χώρα του θα απαιτήσει «από την άλλη πλευρά να τηρήσει τις δεσμεύσεις της».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, θα παραστεί στην έναρξη των συνομιλιών, όπως δήλωσε το γραφείο του στο BBC. Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν μια αρχική συμφωνία με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου στον Λίβανο. Η συμφωνία περιλαμβάνει δέσμευση για περαιτέρω συνομιλίες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

Περιπλέκοντας την κατάσταση, συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, της φιλοϊρανικής οργάνωσης που εδρεύει στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το Σάββατο, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο έπειτα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και ότι σκότωσαν «δεκάδες» μέλη της οργάνωσης.

Οι IDF ανέφεραν επίσης ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν.

Πριν από τη συμφωνία, το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο και είχε επιμείνει ότι η σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ είναι ξεχωριστή από τον πόλεμο με το Ιράν.

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