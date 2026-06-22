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Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές
Ειδήσεις
12:21 - 22 Ιουν 2026

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία φαίνεται να σημειώνει πρόοδο στην προσπάθειά της να αποκόψει την Κριμαία από τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, χρησιμοποιώντας μια νέα γενιά drones μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να πλήττουν στόχους σε αποστάσεις άνω των 110 χιλιομέτρων.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναστέλλονται πλήρως οι πωλήσεις καυσίμων προς το κοινό στην προσαρτημένη χερσόνησο.

«Τα καύσιμα θα διατίθενται αποκλειστικά σε κρατικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν τη λειτουργία και την ασφάλεια της Δημοκρατίας της Κριμαίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το πιο αυστηρό μέτρο μέχρι σήμερα σε μια σειρά περιορισμών που έχουν επιβληθεί πρόσφατα στην περιοχή, η οποία αποτελεί κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Η πρόσβαση στα καύσιμα είχε ήδη αρχίσει να περιορίζεται σταδιακά. Στα τέλη Μαΐου εφαρμόστηκε δελτίο με ανώτατο όριο περίπου 20 λίτρων ανά αγορά, ενώ στις αρχές Ιουνίου σταμάτησε η έκδοση νέων κουπονιών. Το ίδιο διάστημα, εκατοντάδες ουκρανικά drones μεσαίου βεληνεκούς – μια νέα κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας με επιχειρησιακή εμβέλεια 30 έως 300 χιλιομέτρων – εξαπέλυαν επιθέσεις σε οδικούς άξονες, γέφυρες και λιμάνια που συνδέουν την Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα.

Στη Σεβαστούπολη, πόλη περίπου 580.000 κατοίκων που φιλοξενεί σημαντικές ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης βραδινή απαγόρευση λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών, του λιανεμπορίου και της εστίασης.

Ο κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, δήλωσε ότι ο δημόσιος φωτισμός θα παραμείνει σβηστός για δύο ημέρες, επικαλούμενος «τα πρόσφατα γεγονότα στην Κριμαία και την ανάγκη άμεσης αναπροσαρμογής της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Παράλληλα, έχουν διακοπεί και οι θαλάσσιες πορθμειακές συνδέσεις, στις οποίες στηριζόταν η χερσόνησος μετά τις ζημιές που υπέστησαν οι γέφυρες από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Οι τελευταίες επιθέσεις στόχευσαν επίσης το στενό του Κερτς, που χωρίζει την Κριμαία από τη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επλήγη και αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή.

Οι επιθέσεις είχαν και ανθρώπινο κόστος. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον πέντε νεκρούς, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέρριψε 239 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα.

Η Κριμαία ως νέος στρατηγικός στόχος

Ουκρανοί στρατιωτικοί διοικητές δηλώνουν ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πολιορκίας της Κριμαίας.

«Θα δημιουργήσουμε συνθήκες που θα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή στρατιωτικού προσωπικού ή εργαζομένων της αμυντικής βιομηχανίας στην Κριμαία, στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ή τη χρήση των οδών πρόσβασης προς αυτά», δήλωσε στις 11 Ιουνίου στο Reuters ο υποστράτηγος Ρόμπερτ «Μαγιάρ» Μπρόβντι, διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο Ουκρανός υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Φεντόροφ.

«Στην ουσία, η Κριμαία απομονώνεται από τα drones. Και στο άμεσο μέλλον φαίνεται πως θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό νησί», δήλωσε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Εάν η Ουκρανία καταφέρει να αποκόψει πλήρως την Κριμαία, η Ρωσία θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά εφοδίων και στρατευμάτων προς τα μέτωπα της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

Η εναλλακτική οδός ανεφοδιασμού, ο αυτοκινητόδρομος R-280 που εκτείνεται κατά μήκος της Αζοφικής Θάλασσας και συνδέει το νότιο μέτωπο με την περιφέρεια του Ροστόφ επί του Ντον, βρίσκεται επίσης υπό πίεση. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα drones μεσαίου βεληνεκούς για να πλήττει συστήματα αεράμυνας και φορτηγά ανεφοδιασμού κατά μήκος της διαδρομής.

Σύμφωνα με τον Μπρόβντι, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 70% από την έναρξη αυτών των επιθέσεων.

Τα drones αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο της νέας ουκρανικής στρατηγικής, η οποία επικεντρώνεται στην προσβολή των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού και των υποδομών στα μετόπισθεν. Με μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα και βελτιωμένα συστήματα αντιμετώπισης ηλεκτρονικού πολέμου, δυσκολεύουν τη ρωσική τακτική που βασίζεται στη μαζική χρήση προσωπικού και υλικού για την άσκηση πίεσης στις ουκρανικές δυνάμεις.

Όπως δήλωσε στο Business Insider ο Τζορτζ Μπάρος, διευθυντής Καινοτομίας και Ανοιχτών Πηγών Πληροφόρησης στο Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), «υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να αποκτήσει σημαντική επιχειρησιακή πρωτοβουλία καθώς προχωράμε προς το καλοκαίρι».

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