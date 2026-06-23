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Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Ειδήσεις
18:40 - 23 Ιουν 2026

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τη συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 4.192 ανθρώπους.

Όπως σημειώνεται, ο απολογισμός αυξήθηκε μετά την καταγραφή 17 επιπλέον θανάτων το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 12.171 άτομα έχουν τραυματιστεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου.

Την Τρίτη (23/06), δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νότιο Λίβανο, όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας εργαζομένων που πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι τα άτομα που σκοτώθηκαν ήταν «τρομοκράτες», δίνοντας διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό.

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