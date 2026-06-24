Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει αυστηρότερους νόμους σχετικά με την εκλογική επιλεξιμότητα συγκρούεται με μια ολοένα και πιο ανεξάρτητη Ρεπουμπλικανική Γερουσία, προμηνύοντας μια πολυμέτωπη αντιπαράθεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ασκεί πιέσεις στο Καπιτώλιο για περισσότερα κονδύλια ώστε να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Με μόλις λίγους μήνες να απομένουν μέχρι τις φθινοπωρινές εκλογές, ο Τραμπ έχει βρεθεί σε αντιπαράθεση με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν (Ρεπουμπλικανός, Νότια Ντακότα), και άλλους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ψήφοι για την κορυφαία προτεραιότητά του: τον Νόμο SAVE America, ένα νομοσχέδιο που θα αυστηροποιούσε τους εκλογικούς κανόνες σε εθνικό επίπεδο.

«Είναι αλήθεια ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δείξει σεβασμό και υποχωρητικότητα απέναντι στον πρόεδρο μέχρι ενός σημείου. Αυτό όμως δεν φαίνεται να έχει αποδώσει», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν (Ρεπουμπλικανός, Τέξας). «Το ότι υποστηρίζεις τον πρόεδρο δεν σημαίνει ότι εκείνος θα υποστηρίξει εσένα».

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές θέλουν ο Λευκός Οίκος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το Ιράν, καθώς ανησυχούν για τους πιθανούς όρους μιας εύθραυστης ειρηνευτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των κυρώσεων και της αποδέσμευσης παγωμένων κεφαλαίων.

«Αυτή τη στιγμή το Ιράν καταλήγει ισχυρότερο από ό,τι ήταν στην αρχή και δεν έχουμε πετύχει κανέναν από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά, οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι απογοητευτικό», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι (Ρεπουμπλικανός, Λουιζιάνα), ο οποίος, όπως και ο Κόρνιν, ηττήθηκε τον περασμένο μήνα σε εσωκομματικές εκλογές από υποψήφιο που υποστηριζόταν από τον Τραμπ.

«Η ιστορία δείχνει ότι το να δίνεις δισεκατομμύρια δολάρια σε θεοκρατικούς φανατικούς που θέλουν να μας σκοτώσουν είναι εξαιρετικά κακή ιδέα», δήλωσε ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικανός, Τέξας).

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Κάσιντι και τρεις ακόμη Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές — ο Ραντ Πολ από το Κεντάκι, η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν και η Λίζα Μερκόφσκι από την Αλάσκα — ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς υπέρ ενός μη δεσμευτικού ψηφίσματος που αποσκοπεί στον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ.

Οι τεταμένες σχέσεις του Τραμπ με τη Ρεπουμπλικανική Γερουσία θα φανούν ξεκάθαρα την Τετάρτη, όταν θα επισκεφθεί το σώμα για να πιέσει τους Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες να στηρίξουν τον Νόμο SAVE America, τον οποίο θεωρεί απαραίτητο για τη στρατηγική του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας αντιμετωπίζουν μια δύσκολη εκλογική περίοδο, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το υψηλό κόστος ζωής και ο πόλεμος στο Ιράν μειώνουν τη στήριξη προς τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Για μένα το ζήτημα είναι απλό: θέλει ο πρόεδρος να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές;» είπε ο Κόρνιν. «Αν ναι, τότε πρέπει να έχουμε κοινό μήνυμα και να το προωθήσουμε αποτελεσματικά, γιατί απομένουν μόλις πέντε μήνες».

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ρέντινγκ της Πενσιλβάνια την Τρίτη, δήλωσε: «Όποιος έχει ασκήσει κριτική σε αυτή τη συμφωνία πρέπει να ενημερωθεί καλύτερα. Ακόμη κι αν είναι φίλος μου. Γιατί έχουμε το Ιράν σε θέση που κανείς δεν είχε ποτέ πριν».

Επίσης την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να παράσχει απόρρητη ενημέρωση σε ομάδα Ρεπουμπλικανών βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Χέγκσεθ πραγματοποιεί συναντήσεις στο Καπιτώλιο αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να πείσει τους νομοθέτες να στηρίξουν μια πρόταση αμυντικού προϋπολογισμού ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό-ρεκόρ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας. Η πρόταση περιλαμβάνει 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια για το Υπουργείο Άμυνας στο επόμενο δημοσιονομικό έτος, καθώς και επιπλέον 350 δισεκατομμύρια για κρίσιμα πυρομαχικά, επέκταση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης και άλλες προτεραιότητες. Δεν περιλαμβάνει επιπλέον 80 δισεκατομμύρια δολάρια που το Πεντάγωνο αναμένει να ζητήσει για την κάλυψη του κόστους του πολέμου στο Ιράν.

Ο γερουσιαστής Τζον Χόβεν (Ρεπουμπλικανός, Βόρεια Ντακότα) δήλωσε ότι αναμένει πως το αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν θα τεθεί στο γεύμα και ότι ο ίδιος θα υποστηρίξει να προστεθούν επίσης ενισχύσεις προς τους αγρότες και βοήθεια για φυσικές καταστροφές. Αν συμπεριληφθούν και τα τρία στοιχεία, είπε ο Χόβεν, «πιστεύω ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί».