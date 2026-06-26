Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

Για επιστροφή σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που ακυρώνει τη φιλοσοφία της αποκέντρωσης και ανατρέπει τη μεταρρυθμιστική πορεία που χάραξε διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη συζήτηση του νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως επισήμανε, ένας ενιαίος Κώδικας ήταν αναγκαίος και θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία μιας πραγματικής μεταρρύθμισης. «Το νομοσχέδιο, όμως, αυτό δεν αποτελεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Αποτελεί μια μεγάλη αναδίπλωση», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Αυτοδιοίκηση είχαν ως πρόταγμα την αποκέντρωση, την ενίσχυση των ΟΤΑ και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και αποφάσεων πιο κοντά στον πολίτη. «Αυτός ήταν, αυτός παραμένει ο σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ. Του κόμματος που έφερε την ελληνική αυτοδιοίκηση πιο κοντά στην ευρωπαϊκή λογική της αποκέντρωσης και της εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε. Αντιπαραβάλλοντας τις δύο λογικές, διερωτήθηκε αν το όραμα της κυβέρνησης είναι «μεγαλύτερος έλεγχος και εξάρτηση των δήμων απευθείας από το Μαξίμου, αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους, χωρίς αρμοδιότητες και τελικά χωρίς πραγματική αυτονομία».

Ο Μιχάλης Κατρίνης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κρατά τους δήμους σε οικονομική ασφυξία, αναφέροντας ότι δεν αποδίδει τους πόρους που τους οφείλει, αλλά τους λέει «βρείτε τα από τους δημότες σας» και θεσπίζει νέους μηχανισμούς παρακράτησης. Μόνο τον Απρίλιο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς τους ΟΤΑ αυξήθηκαν 60 εκατ. ευρώ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει θέσει τους δήμους σε καθεστώς οικονομικής επιτροπείας και ότι θυμάται τους δήμους μόνο όταν έρχεται η ώρα των ευθυνών, αλλά όταν έρχεται η ώρα των πόρων, τους ξεχνά. «Θέλετε την αυτοδιοίκηση υπεύθυνη για όλα, αλλά χωρίς τα μέσα για τίποτα», τόνισε με έμφαση.

Σκληρή κριτική άσκησε και στη αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την Αυτοδιοίκηση, χαρακτηρίζοντάς το «σύστημα Φρανκεστάιν». «Ποιο είναι, τελικά, το όραμά σας για την αυτοδιοίκηση; Πώς δεν θα βγουν εναντίον σας τα "κουκιά" στον δεύτερο γύρο;», διερωτήθηκε, ενώ σχολιάζοντας το επιχείρημα περί εξοικονόμησης πόρων από την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ανέφερε δηκτικά: «Αν καταργήσουμε και τις ίδιες εκλογές θα εξοικονομήσουμε περισσότερα».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο «ρυθμίζει με σχολαστικότητα τη διάμετρο μιας σφραγίδας», αλλά παραπέμπει δεκάδες κρίσιμες αποφάσεις σε υπουργικές αποφάσεις.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μιχάλης Κατρίνης υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι «η αντίληψη και το καθεστώς του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας», το οποίο «αποδυναμώνει τους θεσμούς, αφού επιχειρήσει να τους χειραγωγήσει πρώτα, και τελικά παράγει λιγότερη λογοδοσία, περισσότερη αδιαφάνεια, σωρεία πελατειακών εξυπηρετήσεων και διαφθορά». «Αυτό το επιτελικό παρακράτος θα ηττηθεί κατά κράτος στις επόμενες εκλογές. Είναι οι πολίτες αυτοί που θα το στείλουν, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, εκεί που ανήκει: στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όπως έκανε και ο αξέχαστος Ανδρέας Παπανδρέου», τόνισε χαρακτηριστικά.