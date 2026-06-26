Πέθανε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Ιβάνοφ

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Σεργκέι Ιβάνοφ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας, της οποίας κατείχε τη θέση του επίτιμου προέδρου.

Ο Ρώσος πρώην πολιτικός υπηρέτησε ως Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας από τον Νοέμβριο του 1999 έως τον Μάρτιο του 2001, στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Άμυνας από τον Μάρτιο του 2001 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007. Ακολούθως, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης από τον Νοέμβριο του 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2007 και κατόπιν Πρώτος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης από τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Μάιο του 2008.

Μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο Ιβάνοφ επανήλθε στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στο δεύτερο υπουργικό σχήμα υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν.