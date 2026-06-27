Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Η αμερικανική πολιτική, η οποία αναδιαμορφώθηκε και επαναπροσδιορίστηκε από μια δεκαετία ανόδου, πτώσης και επιστροφής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να καταρρέει με ουσιαστικούς τρόπους αναφέρει το Axios.

Και αυτό γιατί:

Το κίνημα MAGA διασπάται ανάμεσα στους υποστηρικτές του Τραμπ και στους αυθεντικούς πιστούς του δόγματος «America First».

Ο σοσιαλισμός κερδίζει δημοτικότητα και επιρροή, ενώ οι ηγέτες των Δημοκρατικών δείχνουν αμήχανοι και αποδυναμωμένοι.

Το Ισραήλ χάνει υποστήριξη και από τα δύο μεγάλα κόμματα, ενώ φιλοπαλαιστίνιοι πολιτικοί κερδίζουν εκλογές.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) διχάζει και τις δύο παρατάξεις, με ισχυρές φιλεργατικές συμμαχίες να σχηματίζονται μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η αντιδημοτικότητα του Τραμπ φαίνεται να έχει παγιωθεί γύρω στο 60%.

Γιατί έχει σημασία

Όλα είναι ανοιχτά και εξαιρετικά αβέβαια. Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θεωρείται αμφίρροπος, οι προεδρικές εκλογές του 2028 δεν έχουν ξεκάθαρο φαβορί και τα δύο κόμματα αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων.

Οι λαϊκιστικές δυνάμεις που αφύπνισε ο Τραμπ φαίνεται πλέον να στρέφονται εναντίον του πολιτικού κατεστημένου, τροφοδοτούμενες από έναν συνδυασμό διακομματικής δυσαρέσκειας για τους ατελείωτους πολέμους, την ακρίβεια και την ατιμωρησία των ελίτ.

Τι συμβαίνει στη δεξιά πτέρυγα

Ένα ιστορικό ρήγμα σχετικά με το τι σημαίνει πραγματικά το «America First» έχει αφήσει τον ευρύ συνασπισμό που στήριξε τον Τραμπ το 2024 βαθιά διχασμένο.

Ο Τάκερ Κάρλσον και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρόσωπα που ταυτίστηκαν με το MAGA, αποκήρυξαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν πρόδωσε τις αρχές του κινήματος.

Η διάσπαση εξαπλώνεται και στα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης που βοήθησαν τον Τραμπ να επιστρέψει στην εξουσία, με δημοφιλείς σχολιαστές και podcasters να ασκούν πλέον έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Τα τεκταινόμενα στην Αριστερά

Οι παραδοσιακοί Δημοκρατικοί φοβούνται ότι εμφανίζεται ένα σοσιαλιστικό αντίστοιχο του κινήματος Tea Party, το οποίο ανατρέπει κατεστημένους πολιτικούς, ταπεινώνει την κομματική ηγεσία και μετατρέπει ασφαλείς δημοκρατικές έδρες σε πεδία πιο συγκρουσιακής πολιτικής.

Τρεις δημοκρατικοί σοσιαλιστές που υποστηρίχθηκαν από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι φαίνεται να οδεύουν προς το Κογκρέσο μετά από εντυπωσιακά αποτελέσματα στις προκριματικές εκλογές.

Δημοσκόπηση της Gallup έδειξε ότι οι Δημοκρατικοί προτιμούν πλέον τον σοσιαλισμό έναντι του καπιταλισμού με ποσοστό 66% έναντι 42%, τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ. Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στους ψηφοφόρους κάτω των 30 ετών.

Η ευρύτερη εικόνα

Η υποχώρηση της υποστήριξης προς το Ισραήλ μεταξύ των νεότερων γενεών αναδιαμορφώνει και τα δύο κόμματα, ενώ η αύξηση του αντισημιτισμού επιβαρύνει το ήδη τοξικό κλίμα της συζήτησης.

Το 60% των Αμερικανών έχει πλέον αρνητική γνώμη για το Ισραήλ.

Μεταξύ των Δημοκρατικών το ποσοστό φτάνει το 80%.

Στους Ρεπουμπλικανούς κάτω των 50 ετών αγγίζει το 57%.

Για πολλούς νέους Δημοκρατικούς, η Γάζα συμβολίζει όλα όσα απορρίπτουν στο παλιό κόμμα: πόλεμο, επιρροή του χρήματος στην πολιτική, γεροντοκρατία και προσκόλληση σε μια εξωτερική πολιτική που θεωρούν ηθικά χρεοκοπημένη.

Για πολλούς νέους Ρεπουμπλικανούς, η διαμάχη γύρω από το Ισραήλ είναι επίσης μια μάχη για το μέλλον του κινήματος «America First», απέναντι σε ένα γηραιότερο φιλοϊσραηλινό κατεστημένο.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως νέος καταλύτης

Η AI αναδεικνύεται σε νέα πηγή λαϊκιστικής αντίδρασης, καθώς ενισχύει τους φόβους για:

απώλεια θέσεων εργασίας,

αυξημένο ενεργειακό κόστος,

υπερβολική ισχύ των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας.

Αυτή η αντίδραση θολώνει τα παραδοσιακά κομματικά σύνορα: συνδικαλιστές της Αριστεράς, Ρεπουμπλικανοί επικριτές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και πολλοί νέοι ψηφοφόροι βλέπουν την AI ως εργαλείο που πλουτίζει τους τεχνολογικούς κολοσσούς ενώ καθιστά την εργασία των απλών ανθρώπων πιο επισφαλή.

Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έδειξε ότι το 59% των Αμερικανών ηλικίας 18-29 ετών θεωρεί την AI απειλή για τις επαγγελματικές του προοπτικές.

Τι αναμένεται να παρακολουθήσουμε

Ο Τραμπ παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής. Ωστόσο, οι βαθιές μεταβολές που συντελούνται στα δύο κόμματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη για το 2026 και το 2028.

Οι Δημοκρατικοί προηγούνται στις γενικές δημοσκοπήσεις για το Κογκρέσο, αλλά η μάχη για τη Βουλή παραμένει αμφίρροπη.

Ο εκλογικός χάρτης της Γερουσίας ευνοεί τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά αρκετές κρίσιμες αναμετρήσεις κινούνται προς τους Δημοκρατικούς.

Μια ισοπαλία 50-50 στη Γερουσία θεωρείται πλέον πιθανό σενάριο.

Η κούρσα του 2028

Στους Δημοκρατικούς δεν υπάρχει ξεκάθαρος ηγέτης. Οι Κάμαλα Χάρις, Γκάβιν Νιούσομ, Πιτ Μπούτιτζετζ και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές εμφανίζονται κοντά μεταξύ τους στις δημοσκοπήσεις.

Στους Ρεπουμπλικανούς προηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έναντι του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά πολλά εξαρτώνται από τις αποφάσεις και τις διαθέσεις του Τραμπ.

Σε δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύθηκε με αφορμή την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς δήλωσαν ότι οι ιδρυτές του αμερικανικού κράτους θα ήταν απογοητευμένοι από την πορεία που έχει πάρει σήμερα η χώρα.

Με άλλα λόγια, το άρθρο υποστηρίζει ότι η παραδοσιακή διάκριση Δημοκρατικών–Ρεπουμπλικανών αποδυναμώνεται και αντικαθίσταται από νέες διαιρέσεις: παγκοσμιοποίηση εναντίον εθνικισμού, κατεστημένο εναντίον λαϊκισμού, παλαιότερες εναντίον νεότερων γενεών και φιλοτεχνολογικές εναντίον φιλεργατικών δυνάμεων. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα εισέρχεται σε περίοδο βαθιάς αναδιάταξης και αστάθειας.