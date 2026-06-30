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Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής
Ειδήσεις
12:42 - 30 Ιουν 2026

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ιδιαίτερα ισχυρή επίδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στη Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαίωσαν ότι θα σταθούν στο πλευρό των Ευρωπαίων συμμάχων τους για την υπεράσπιση των χωρών της Βαλτικής, ενώ το ΝΑΤΟ προχωρά σε σημαντική αναδιοργάνωση της στρατιωτικής του διοίκησης στη βορειοανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια τελετής στην πόλη Βάλγκα της Εσθονίας, ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και επικεφαλής του Αμερικανικού Στρατού σε Ευρώπη και Αφρική, στρατηγός Κρις Ντόναχιου, υπογράμμισε ότι η αποτροπή δεν οικοδομείται με δηλώσεις, αλλά με ουσιαστική στρατιωτική παρουσία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκονται δίπλα στους συμμάχους τους. Έτσι χτίζεται η αποτροπή: όχι με λόγια από ένα βήμα, αλλά με στρατιώτες στο έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά, λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής διάταξης της Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ δημιουργεί δεύτερη ζώνη διοίκησης για την άμυνα της Βαλτικής. Μέχρι σήμερα, οι δυνάμεις που αναπτύσσονται σε Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και βόρεια Πολωνία υπάγονταν σε ένα ενιαίο πολυεθνικό στρατηγείο με έδρα το Στσέτσιν της Πολωνίας.

Με τη νέα δομή, οι πολυεθνικές μεραρχίες που εδρεύουν σε Εσθονία και Λετονία θα υπάγονται πλέον στο Γερμανο-Ολλανδικό Σώμα Στρατού, με έδρα το Μίνστερ της Γερμανίας. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να διαθέτει περισσότερες δυνάμεις και ταχύτερη επιχειρησιακή ανταπόκριση στην περιοχή, ενισχύοντας την αποτρεπτική του ισχύ.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε τη νέα διάταξη «ορατή και ισχυρή απόδειξη της ενότητας, της ετοιμότητας και της συλλογικής αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του συμμαχικού εδάφους».

Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις της Συμμαχίας, ένα πλήρως επιχειρησιακό Σώμα Στρατού μπορεί να διοικεί από 40.000 έως και 60.000 στρατιώτες, εξασφαλίζοντας την ταχεία ανάπτυξη μεγάλων δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στη Βαλτική έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι, εφόσον η Ρωσία συνεχίσει με τον σημερινό ρυθμό τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεών της, θα μπορούσε να αποκτήσει τη δυνατότητα μεγάλης κλίμακας επίθεσης εναντίον συμμαχικού εδάφους ακόμη και πριν από το τέλος της δεκαετίας. Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, μετά και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητά από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του βάρους για την κοινή άμυνα.

Η νέα δομή διοίκησης θεωρείται από στρατιωτικούς αναλυτές ένα ακόμη βήμα στην προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δυνάμεων και την αποτελεσματικότερη προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

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