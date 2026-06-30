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Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη
Πολιτική
11:40 - 30 Ιουν 2026

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή κριτική στους πρώην συνεργάτες του, κατηγορηματικό «όχι» σε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σαφή απόφαση για αυτόνομη πορεία των «Δημοκρατών» στις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο Στέφανος Κασσελάκης την Τρίτη (30/6).    

Αναφερόμενος στον ΣΚΑΪ στις αποχωρήσεις της Θεοδώρας Τζάκρη και του Μιχάλη Χουρδάκη, ο κ. Κασσελάκης επισήμανε ότι κανείς από τους δύο δεν εξελέγη με τους «Δημοκράτες», αλλά με άλλο πολιτικό φορέα, σημειώνοντας πως «έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους». Για την κ. Τζάκρη ανέφερε, μάλιστα, ότι του προκάλεσε απογοήτευση η επιλογή της να αποχωρήσει μονομερώς, υποστηρίζοντας ότι της είχε δοθεί δύο φορές η δυνατότητα να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησης.

«Δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος», είπε, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια που θέλουν τους «Δημοκράτες» να λειτουργούν ως συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ ή να εντάσσονται σε ευρύτερους σχεδιασμούς υπό τον Αλέξη Τσίπρα. «Οι Δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός», τόνισε.

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υποστήριξε ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις συνεχείς μετακινήσεις πολιτικών στελεχών από κόμμα σε κόμμα.

«Συναντώ σε όλη τη χώρα μια απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές. Ο κόσμος αναρωτιέται αν υπάρχουν ιδέες ή μόνο γυρολόγοι που πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι «Δημοκράτες» τοποθετούνται στον χώρο του προοδευτικού κέντρου, το οποίο – όπως είπε – συνδυάζει φιλελεύθερες πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται ένα κόμμα «ορθολογικό, φιλελεύθερο και κοινωνικό», το οποίο θα προωθεί χαμηλότερη φορολογία και ένα απλούστερο φορολογικό σύστημα, αντί για αποσπασματικές επιδοματικές πο

λιτικές.

«Με τη ΝΔ δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας»

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης το απέκλεισε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες, με βασική την κατάργηση των ασυλιών, την οποία χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή».

«Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, αλλά εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών με το οποίο θα διαπραγματευτούμε μετά τις εκλογές», ανέφερε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας. «Πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, μετά την προσωπική του εμπειρία στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι υπήρξαν αντιδημοκρατικές πρακτικές και έλλειψη σεβασμού προς την ψήφο των πολιτών, ενώ κατηγόρησε την προηγούμενη ηγεσία ότι απαξίωνε τους συνεργάτες της.

«Ο εξώστης είναι μια απόδειξη ότι απαξιώνεις έτσι τους συνεργάτες σου. Εγώ δεν συμπαθώ τους συνεργάτες σου. Τους έζησα εκεί μέσα, τους έφαγα στη μάπα και αφιέρωσα τεράστιο χρόνο σε εκείνους. Δεν τους συμπαθώ καθόλου. Όταν πετάς έτσι ανθρώπους, δείχνει ότι θα πετάξεις και άλλους μετά. Συνεπώς, νομίζω φτάνει πλέον με τους επαγγελματίες πολιτικούς. Πάμε να βάλουμε μια νέα γενιά ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν, που έχουν δουλέψει, που θέλουν να κάνουν αυτή τη χώρα να ξεκολλήσει από ένα τέλμα», κατέληξε.

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