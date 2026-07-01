Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Μήνυμα ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης έστειλε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Μιλώντας την Τετάρτη στο ετήσιο Φόρουμ Κεντρικής Τραπεζικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που πραγματοποιείται στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Γουόρς επισήμανε ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν περιοριστεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, οι προσδοκίες για την πορεία του πληθωρισμού κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της τρέχουσας περιόδου έχουν υποχωρήσει, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά ένδειξη βελτίωσης των συνθηκών για την αμερικανική οικονομία.

Ο επικεφαλής της Fed επανέλαβε επίσης τη θέση που είχε διατυπώσει κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της επιτροπής και αυτός παραμένει ο στόχος μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στρατηγική και οι επιμέρους κινήσεις της Fed θα καθοριστούν στη συνέχεια, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα ζητήσει σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων.

Ο Γουόρς ξεκαθάρισε ότι η Fed θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις, τονίζοντας πως η ανεξαρτησία της αποτελεί διαχρονική αρχή της νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πρόκειται να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, σηματοδότησε αλλαγή στην επικοινωνιακή στρατηγική της Fed, επισημαίνοντας ότι δεν προτίθεται να παρέχει «μελλοντική καθοδήγηση» (forward guidance) σχετικά με τις αποφάσεις για τα επιτόκια πριν από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής.

Ερωτηθείς αν εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβολής των επιτοκίων στη συνεδρίαση του τρέχοντος μήνα, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη, λέγοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι η συντονίστρια της συζήτησης «προσπαθεί να τον κάνει να παραβεί αυτόν τον κανόνα», για να καταλήξει: «Δεν θα τα καταφέρει».