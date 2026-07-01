ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια
Ειδήσεις
19:14 - 01 Ιουλ 2026

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης έστειλε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Μιλώντας την Τετάρτη στο ετήσιο Φόρουμ Κεντρικής Τραπεζικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που πραγματοποιείται στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Γουόρς επισήμανε ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν περιοριστεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, οι προσδοκίες για την πορεία του πληθωρισμού κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της τρέχουσας περιόδου έχουν υποχωρήσει, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά ένδειξη βελτίωσης των συνθηκών για την αμερικανική οικονομία.

Ο επικεφαλής της Fed επανέλαβε επίσης τη θέση που είχε διατυπώσει κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της επιτροπής και αυτός παραμένει ο στόχος μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στρατηγική και οι επιμέρους κινήσεις της Fed θα καθοριστούν στη συνέχεια, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα ζητήσει σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων.

Ο Γουόρς ξεκαθάρισε ότι η Fed θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις, τονίζοντας πως η ανεξαρτησία της αποτελεί διαχρονική αρχή της νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πρόκειται να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, σηματοδότησε αλλαγή στην επικοινωνιακή στρατηγική της Fed, επισημαίνοντας ότι δεν προτίθεται να παρέχει «μελλοντική καθοδήγηση» (forward guidance) σχετικά με τις αποφάσεις για τα επιτόκια πριν από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής.

Ερωτηθείς αν εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβολής των επιτοκίων στη συνεδρίαση του τρέχοντος μήνα, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη, λέγοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι η συντονίστρια της συζήτησης «προσπαθεί να τον κάνει να παραβεί αυτόν τον κανόνα», για να καταλήξει: «Δεν θα τα καταφέρει».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 20:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ
Ειδήσεις

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»
Οικονομία

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:15

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:02

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Ειδήσεις
01/07/2026 - 20:00

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ