«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα

Το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της ΟΝΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Οι συγκεντρωμένοι φορούσαν λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», ενώ στην πύλη του νοσοκομείου, όπου η Βάγια Νέστορα άφησε την τελευταία της πνοή, άναψαν κεριά και τοποθέτησαν τη φωτογραφία της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο βουλευτής Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Στις τοποθετήσεις τους έκαναν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, καταδίκασαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βία και απέδωσαν στους δράστες ευθύνη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αντίστοιχο μήνυμα εξέπεμψε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση δολοφονική, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας και υπογράμμισε ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Η Βάγια Νέστορα νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου με εκτεταμένα εγκαύματα, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ η θεραπευτική φροντίδα επικεντρώνεται κυρίως στα εγκαύματα των χεριών της.

Παράλληλα, ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την εισπνοή καπνού και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή (3/7). Εξιτήριο αναμένεται να λάβει και ένας ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας, ενώ μία ακόμη τραυματίας μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση καρδιολογικών προβλημάτων.