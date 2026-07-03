Νέα διεθνής στρατηγική εταιρεία από τον Shay Gal

Στην ίδρυση της Line of State προχωρά ο πρώην Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Σχέσεων της Israel Aerospace Industries (IAI), Shay Gal, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή εταιρεία δημοσίων σχέσεων, άσκησης επιρροής (lobbying) ή μια δεξαμενή σκέψης (think tank), αλλά για μια διεθνή στρατηγική εταιρεία που αναλαμβάνει υποθέσεις κρατικού ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας τη στρατηγική, τις κυβερνητικές σχέσεις, τη στρατηγική επικοινωνία, την επιχειρηματική πληροφόρηση και τη δημόσια επιρροή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα εταιρεία αποτελεί τη συνέχεια της δραστηριότητας που έχει αναπτύξει ο Shay Gal τα τελευταία 18 μήνες, συνεργαζόμενος με κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, φορείς ασφαλείας, επιχειρήσεις και κέντρα λήψης αποφάσεων σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η Line of State οργανώνει τις υπηρεσίες της γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Tις στρατηγικές υποθέσεις (Strategic Affairs), τις σχέσεις με κυβερνήσεις (Government Relations) και τη δημόσια επιρροή (Public Power). Παράλληλα, αξιοποιεί τη στρατηγική επικοινωνία, την επιχειρηματική πληροφόρηση (business intelligence) και τα κανάλια διαλόγου Track 1.5 ως βασικά εργαλεία για τη διαχείριση σύνθετων ζητημάτων πολιτικής και διεθνών σχέσεων.

O Shay Gal έχει συνεργαστεί το τελευταίο διάστημα με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και με φορείς στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Αυστραλία, την Ινδία, τη Γαλλία, τα κράτη του Κόλπου, τη Δανία, τη Γροιλανδία και την Αρκτική.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Shay Gal έχει αναπτύξει τη θέση ότι τα κατεχόμενα της βόρειας Κύπρου αποτελούν, πέρα από το κυπριακό ζήτημα, μια τουρκική στρατηγική πλατφόρμα με επιπτώσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στη δραστηριότητά του στην Αυστραλία, σε θέματα ξένης παρέμβασης και γνωστικού πολέμου, καθώς και στην Ινδία και τη Γροιλανδία, όπου έχει αναπτύξει στρατηγικά μοντέλα που αφορούν τις διεθνείς συνεργασίες, τις υποδομές και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Πριν από την ίδρυση της Line of State, ο Shay Gal διετέλεσε Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Σχέσεων της Israel Aerospace Industries, με αρμοδιότητες που κάλυπταν την επικοινωνία, τις κυβερνητικές σχέσεις και τη διεθνή προβολή της εταιρείας, ενώ νωρίτερα είχε υπηρετήσει σε θέσεις στην Κνεσέτ και στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

Η νέα εταιρεία έχει έδρα το Ισραήλ και, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, θα παρέχει υπηρεσίες σε κυβερνήσεις, θεσμούς, επιχειρήσεις, επενδυτές και ανώτατα στελέχη που διαχειρίζονται ζητήματα στρατηγικής, δημόσιας πολιτικής και διεθνών σχέσεων.