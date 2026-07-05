Ομιλία Τραμπ για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ: Κανείς δεν μπορεί να είναι σαν εμάς - Δεν θέλουμε κομμουνιστές εδώ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν το Σάββατο την 250ή επέτειο από την ίδρυσή τους, μέσα σε θερμοκρασίες-ρεκόρ, καταιγίδες, ένα τεράστιο σόου πυροτεχνημάτων και μια ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε έμφαση στην αμερικανική ιδιαιτερότητα και υπεροχή.

«Εδώ και 250 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν την ελπίδα, την υπόσχεση, το φως και τη δόξα ανάμεσα σε όλα τα έθνη του κόσμου. Σε ολόκληρο τον κόσμο... κανείς δεν μπορεί να είναι σαν εμάς», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου.

Νωρίτερα, οι αρχές επιβολής του νόμου είχαν δώσει εντολή σε χιλιάδες παρευρισκόμενους να εκκενώσουν το National Mall λόγω της απειλής έντονων καιρικών φαινομένων. Οι επισκέπτες περίμεναν για ώρες στην ουρά προκειμένου να παρακολουθήσουν τη «Μεγάλη Αμερικανική Πολιτειακή Έκθεση» (Great American State Fair) και τη βραδινή εκδήλωση «Salute to America», κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής 4ης Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ουάσιγκτον.

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε κοντινά μουσεία και ομοσπονδιακά κτίρια, μεταδίδει η Wall Street Journal. Αργότερα, το National Mall άνοιξε ξανά και το κοινό επέστρεψε στον ασφαλή χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι βραδινές εκδηλώσεις.

Ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 11 το βράδυ, περισσότερο από μία ώρα αργότερα από την προγραμματισμένη έναρξη της ομιλίας του.

«Η αμερικανική ισχύς και δύναμη δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε· είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι», είπε.

Ο πρόεδρος είχε ξεκινήσει το εορταστικό Σαββατοκύριακο από το Όρος Ράσμορ, όπου την Παρασκευή υποστήριξε ότι η αμερικανική ταυτότητα δέχεται εκ νέου επίθεση και κατήγγειλε την είσοδο του κομμουνισμού στην Αμερική, αναφερόμενος στις πρόσφατες νίκες υποψηφίων των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (Democratic Socialists of America) στις προκριματικές εκλογές. Το ίδιο θέμα επανέλαβε και το Σάββατο το βράδυ.

«Δεν θέλουμε κομμουνιστές στη χώρα μας», είπε. «Δεν λειτούργησε ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει.»

Κατά τη διάρκεια της περίπου 40λεπτης ομιλίας του, ο Τραμπ τίμησε τους βετεράνους και τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών (Gold Star families), ενώ κάλεσε στη σκηνή και τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II. Παρουσίασε επίσης ιστορικές αμερικανικές σημαίες, μεταξύ των οποίων μία από τις πρώτες σημαίες των ΗΠΑ που κατασκευάστηκαν ποτέ, τη σημαία που κάλυπτε το φέρετρο του Αβραάμ Λίνκολν και μία που ανασύρθηκε από το βυθισμένο USS Arizona στο Περλ Χάρμπορ.

«Τα καλύτερα έρχονται», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αυτό είναι μόνο η αυγή της χρυσής εποχής της Αμερικής.»

Νωρίτερα το Σάββατο, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου (100°F), ενώ αρκετοί εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι άνθρωποι έχασαν τις αισθήσεις τους. Μέλη της Εθνοφρουράς μοίραζαν νερό. Παράλληλα, στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν διελεύσεις πάνω από το National Mall, ενώ ομάδες αλεξιπτωτιστών του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν άλματα κρατώντας γιγαντιαίες αμερικανικές σημαίες.

Μετά την ομιλία του Τραμπ ξεκίνησε επίδειξη πυροτεχνημάτων με περισσότερα από 850.000 πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με τον διοργανωτή Freedom 250, η διάρκειά της ήταν περίπου διπλάσια από εκείνη μιας συνηθισμένης επίδειξης της 4ης Ιουλίου στο National Mall.