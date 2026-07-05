Δέλτα Ακαδημία Μοντέλων: Μια Στρατηγική Σύμπραξη με το Βλέμμα στο Μέλλον του Greek Modeling

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Με κοινό όραμα την παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, η Ακαδημία Μοντέλων του Γιώργου Κουτούλια εντάσσεται πλέον στο δυναμικό των Ανωτέρων Σχολών ΔΕΛΤΑ. «Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στον κλάδο της μόδας και του θεάματος, προσφέροντας στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία», όπως σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση της συνεργασίας τους.

«Η τεχνογνωσία των Σχολών ΔΕΛΤΑ και το διεθνές κύρος της Ακαδημίας Μοντέλων εγγυώνται την απόλυτη επαγγελματική εξέλιξη σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον», αναφέρεται ακόμη στη σχετική ανακοίνωση.

Με μια διαδρομή που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες, ο Γιώργος Κουτούλιας αναγνωρίζεται δικαίως ως ο κορυφαίος και μακροβιότερος μάνατζερ μοντέλων στην ελληνική αγορά. Το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανακάλυψη, την εντατική εκπαίδευση και την επιτυχημένη ανάδειξη αμέτρητων μοντέλων που πρωταγωνίστησαν και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στον χώρο της μόδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κος Κουτούλιας είναι, επίσης, ο διοργανωτής του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ομορφιάς & Τουρισμού «ΜΙΣΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (30 συνεχή χρόνια διοργάνωσης – αποτελεί ρεκόρ για Έλληνα διοργανωτή) και ο συγγραφέας του βιβλίου-λευκώματος «ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ 1983-2023», μιας καταγραφής (και φωτογραφικής «μνήμης» 40 ετών) μοντέλων που πέρασαν από τον χώρο του Modeling στην Ελλάδα, ενώ επίσης είναι και ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου μοντέλων Futute Models.

«Η ομορφιά στην Ελλάδα έχει βάθος, έχει ταυτότητα. Στόχος μου ήταν πάντα να δίνω τα εφόδια στα νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους με επαγγελματισμό, αλλά και να χρησιμοποιώ τη δυναμική του χώρου μας για να ενισχύσουμε την εικόνα της πατρίδας μας διεθνώς. Και όπως λέω, χρόνια τώρα, τι μετράει στις μέρες μας; Το ποιους ξέρεις!», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κουτούλιας στη εκδήλωση που διοργανώθηκε την Πέμπτη (2/7) με αφορμή τη σύμπραξή του με τις Σχολές ΔΕΛΤΑ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι κκ. Βίκυ Κουλιανού, Νόνη Δούνια, Γιώργος Μανίκας, Όλγα Κριτσιμά (Γ. Διευθύντρια των Ανωτέρων σχολών ΔΕΛΤΑ 360), Βαγγέλης Ρασσιάς, Πάνος Ζήνας , Όλγα Καραβερβέρη, Άντζυ Ανδριτσοπούλου και Φρύνη Λάτου.

«Ευχαριστώ την διοίκηση των Κορυφαίων Σχολών ΔΕΛΤΑ 360 για την επιλογή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα… ξεκινάω την καριέρα μου!», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γιώργος Κουτούλιας.