Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ ξόδεψαν από 2.500 έως 150.000 δολάρια για να δουν αγώνες

Οι εξαιρετικά υψηλές τιμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν εμπόδισαν τους φίλους του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους.

Μέχρι τις 2 Ιουλίου, ορισμένα από τα καλύτερα εισιτήρια μεταπώλησης για τους κορυφαίους αγώνες της φάσης των νοκ άουτ πωλούνταν στο StubHub για περίπου 20.000 δολάρια. Πολλά εισιτήρια στις πάνω κερκίδες διατίθενταν προς περίπου 5.000 δολάρια.

Ωστόσο, τα εισιτήρια είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού κόστους. Αν προστεθούν τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα γεύματα και τα αναμνηστικά, το κόστος παρακολούθησης του τουρνουά μπορεί να αυξηθεί κατά πολλές χιλιάδες δολάρια.

Έξω από τον σταθμό Penn της Νέας Υόρκης, φίλαθλοι που κατευθύνονταν προς το MetLife Stadium για αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου δήλωσαν στο CNBC ότι υπολόγιζαν πως θα ξόδευαν από μερικές χιλιάδες δολάρια έως και 150.000 δολάρια για να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση. Παρά το υψηλό κόστος, κανείς δεν είπε ότι το μετάνιωσε.

Ένα οδικό ταξίδι από άκρη σε άκρη των ΗΠΑ

Ο Tony Richardson και ο γιος του, που ταξίδεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, πέρασαν αρκετές εβδομάδες διασχίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, οργανώνοντας τις διακοπές τους γύρω από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Richardson λέει ότι έκλεισαν έγκαιρα τις πτήσεις τους, πληρώνοντας περίπου 2.000 δολάρια για τα αεροπορικά εισιτήρια. Επιπλέον, ξόδεψαν περίπου 1.000 δολάρια για κάθε εισιτήριο αγώνα, καθώς και αρκετές χιλιάδες ακόμη για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ξενοδοχεία καθώς ταξίδευαν σε όλη τη χώρα.

«Είναι ένα ταξίδι ζωής», δήλωσε ο Richardson στο CNBC Make It.

Η διαδρομή τους περιλάμβανε το Ορλάντο και την παραλία Daytona Beach, στη συνέχεια το Ντάλας για έναν αγώνα, με ενδιάμεσες στάσεις στη Νέα Ορλεάνη, το Graceland στο Μέμφις και τους Καταρράκτες του Νιαγάρα, πριν παρακολουθήσουν τον αγώνα της Αγγλίας με τη Γκάνα στη Βοστώνη. Τελικός τους προορισμός ήταν η Νέα Υόρκη.

«Περάσαμε υπέροχα», λέει ο Richardson. «Οι άνθρωποι ήταν πραγματικά καταπληκτικοί. Η εμπειρία αυτή άλλαξε εντελώς την αντίληψή μου για τις ΗΠΑ. Όλοι ήταν τόσο φιλικοί.»

Ένα τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο πριν έρθει το μωρό

Ο Andrew Hall, κάτοικος Νέας Υόρκης και, όπως ο ίδιος λέει, «φανατικός φίλος του ποδοσφαίρου», δεν χρειάστηκε να πληρώσει για αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχεία.

Αντί γι' αυτό, επέλεξε να ξοδέψει περισσότερα χρήματα αγοράζοντας πακέτα φιλοξενίας της FIFA (hospitality packages), μια πιο πολυτελή εναλλακτική των απλών εισιτηρίων, που του εξασφάλιζαν πρόσβαση στους αγώνες που ήθελε να παρακολουθήσει, καθώς και φαγητό, ποτά και πρόσβαση σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας. Όπως λέει, πλήρωσε περίπου 2.000 δολάρια ανά εισιτήριο και εκτιμά ότι θα δαπανήσει συνολικά πάνω από 12.000 δολάρια για να παρακολουθήσει πέντε αγώνες.

«Η γυναίκα μου ουσιαστικά μου έδωσε το "πράσινο φως", επειδή είναι έγκυος», δήλωσε ο Andrew στο CNBC Make It. «Μου είπε: "Αυτό είναι το δώρο μου για σένα. Όσα χρήματα θέλεις να ξοδέψεις, ξόδεψέ τα."»

Η σύζυγός του τον συνόδευσε σε δύο αγώνες, ενώ στους υπόλοιπους τρεις πήγε με φίλους.

Ο Andrew λέει ότι αποφάσισε να παρακολουθήσει το τουρνουά μόλις ανακοινώθηκε πως η Νέα Υόρκη θα ήταν μία από τις πόλεις που θα φιλοξενούσαν αγώνες. Έβαλε υπενθυμίσεις για την έναρξη των πωλήσεων εισιτηρίων και για τις κρατήσεις στη New Jersey Transit, ώστε να είναι από τους πρώτους που θα εξυπηρετούνταν.

«Αν θα το ξανάκανα; Φυσικά», λέει ο Hall. «Μακάρι να γινόταν Παγκόσμιο Κύπελλο κάθε χρόνο.»

Κυνηγώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Rachel και ο Nigel Vinecombe εκτιμούν ότι θα ξοδέψουν περίπου 150.000 δολάρια για να παρακολουθήσουν 10 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που τους καθιστά τους μεγαλύτερους "σπάταλους" από όσους μίλησαν στο CNBC Make It.

Όπως λένε, περίπου 100.000 δολάρια αφορούν πακέτα εισιτηρίων της FIFA, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα καλύπτουν ταξίδια, διαμονή και άλλα έξοδα. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει οκτώ αγώνες στο Νιου Τζέρσεϊ, έναν προημιτελικό στο Μαϊάμι και έναν ημιτελικό στην Ατλάντα.

Το ζευγάρι, που μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ισραήλ και Αυστραλίας, ταξίδεψε από το Τελ Αβίβ ειδικά για τη διοργάνωση.

«Αυτό είναι το πέμπτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο», λέει ο Nigel. «Η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο γιορτινή σε σχέση με τους αγώνες συλλόγων. Είναι μια εμπειρία που δεν ήθελα να χάσω.»

Και τα έξοδα δεν σταματούν με το τέλος του τουρνουά. Οι Vinecombe σχεδιάζουν ήδη να παρακολουθήσουν και το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα φιλοξενηθεί από την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο.

«Και πραγματικά αξίζει», λέει η Rachel. «Θα το ξανακάνουμε.»

Αποταμίευση επί χρόνια

Ο Miguel Macias υπολογίζει ότι θα ξοδέψει περίπου 2.500 δολάρια στο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 700 δολαρίων για το εισιτήριο του αγώνα, 500 δολαρίων για τα αεροπορικά εισιτήρια και περίπου 1.200 δολαρίων για το ξενοδοχείο.

Ο κάτοικος της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό είχε ήδη παρακολουθήσει έναν προηγούμενο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Πόλη του Μεξικού, όπου είχε ξοδέψει περίπου 1.500 δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής σε Airbnb.

«Είναι πολύ περισσότερο μια γιορτή μαζί με τον κόσμο σου», δήλωσε ο Macias στο CNBC Make It. «Είναι μια υπέροχη εμπειρία.»

Ο Macias λέει ότι αποταμίευε χρήματα για τέσσερα χρόνια προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι.

«Αποταμίευα επί χρόνια για αυτή την εμπειρία και άξιζε το 100% των χρημάτων», καταλήγει.