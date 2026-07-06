Αντίθετος ο Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία – Θα διαταραχθεί η ισορροπία στη Μέση Ανατολή

Σαφές μήνυμα κατά της ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 και κινητήρων για πολεμικά αεροσκάφη στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

Πιο αναλυτικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η σταθερότητα της περιοχής βασίζεται τόσο στην αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ όσο και στη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, γιατί κάτι τέτοιο θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, τελικά, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και, πιστεύω, από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις επικρίσεις που έχει διατυπώσει κατά καιρούς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισημαίνοντας ότι, παρά τις διαφωνίες τους, διατηρούν καλές σχέσεις.

«Σέβομαι τον Τζέι Ντι Βανς. Έχουμε πολύ καλή σχέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα όσα λέει», ανέφερε.

Ο Βανς έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, αλλά και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις επιχειρήσεις κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι αυτές έχουν εντείνει την αντίδραση της Τεχεράνης και έχουν δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε ολοένα μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση και ότι η ηγεσία του δεν έχει εκτιμήσει επαρκώς τη διπλωματική και στρατιωτική στήριξη που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διεθνούς απομόνωσης της χώρας του. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι η χώρα του διαθέτει και άλλους ισχυρούς συμμάχους.

«Έχουμε και άλλους φίλους, όπως μια μικρή χώρα που λέγεται Ινδία. Ξέρετε, έχει 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους και η υποστήριξη που λαμβάνουμε εκεί είναι πραγματικά τεράστια», ανέφερε χαρακτηριστικά.