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Το fund της Καρυστιανού έφερε νέα ηχηρή αποχώρηση από την «Ελπίδα»
Πολιτική
15:40 - 06 Ιουλ 2026

Το fund της Καρυστιανού έφερε νέα ηχηρή αποχώρηση από την «Ελπίδα»

Reporter.gr Newsroom
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Νέα, ηχηρή αποχώρηση στο κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο Όθων Ιακωβίδης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/7) την παραίτησή του, τονίζοντας ότι η απόφασή του είναι άμεσο αποτέλεσμα των αποκαλύψεων σχετικά με την αγορά ακινήτου από πλειστηριασμό, μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε η επικεφαλής του κόμματος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7, ο κ. Ιακωβίδης τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή είναι απολύτως ασυμβίβαστη με τις αρχές που υπηρετεί επί χρόνια. Όπως εξήγησε, ο ίδιος έδινε επί σειρά ετών μάχες στα δικαστήρια και με την αστυνομία για να αποτρέψει πλειστηριασμούς και να σώσει τα σπίτια αδύναμων ανθρώπων.

Το να μαθαίνει τώρα ότι η ίδια η κ. Καρυστιανού αγόρασε διαμέρισμα μέσω αυτής της διαδικασίας, καθιστά αδύνατη τη δική του παραμονή στον φορέα. Δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η επικεφαλής «έπεσε από το ύψος που την είχε τοποθετήσει», ενώ οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν τον κάλυψαν, θεωρώντας ότι η κ. Καρυστιανού όφειλε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Ο κ. Ιακωβίδης υποστήριξε ότι αρχικά στήριξε το εγχείρημα επειδή εξέφραζε ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Κατά την τη γνώμη του, η προσπάθεια αυτή δεν γεννήθηκε από το ίδιο το πρόσωπο της Καρυστιανού, αλλά από ένα «κίνημα των ηττημένων Ελλήνων» που βίωσαν διαδοχικές εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές ήττες από τα μνημόνια μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, οι οργανωτικές επιλογές του τελευταίου διαστήματος, σε συνδυασμό με το ηθικό ασυμβίβαστο της υπόθεσης του ακινήτου, τον οδήγησαν στην εκτίμηση ότι το εγχείρημα πήρε τελικά μια εντελώς διαφορετική, προσωποπαγή κατεύθυνση, μακριά από το λαϊκό και συμμετοχικό κίνημα που ο ίδιος είχε οραματιστεί και στηρίξει.

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