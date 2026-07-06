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«Στα χαρτιά το Achaia Pass» – Ο Παπανδρέου ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση
Πολιτική
17:20 - 06 Ιουλ 2026

«Στα χαρτιά το Achaia Pass» – Ο Παπανδρέου ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην Πρωθυπουργός και Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, κατέθεσε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Τουρισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και Εσωτερικών, σχετικά με τη συνολική απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης και συγκεκριμένα τη μη υλοποίηση του εξαγγελθέντος προγράμματος «Achaia Pass» για την Αχαΐα.

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου επισημαίνει ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη δημιουργία του «Achaia Pass», στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί καμία ουσιαστική ενίσχυση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Αχαΐας.

Με την Ερώτησή του καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση του «Achaia Pass», να εξηγήσουν τους λόγους της πολύμηνης καθυστέρησης, να παρουσιάσουν τα ειδικά μέτρα που σχεδιάζονται για την αποκατάσταση της τουριστικής εικόνας της Αχαΐας, γνωστοποιώντας τον συνολικό σχεδιασμό και τους πόρους που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα για την τουριστική ανάκαμψη της περιοχής.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τους Υπουργούς:

1. Τουρισμού

2. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

3. Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Μη υλοποίηση του «Αχαΐα Pass» — Αδιαφορία Κυβέρνησης απέναντι στις πυρόπληκτες κοινότητες του Ν. Αχαΐας»

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

Η Αχαΐα δεν αποτελεί έναν μονοδιάστατο τουριστικό προορισμό αλλά συνθέτει ένα μωσαϊκό ισχυρών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αναπτύσσονται σε όλους τους Δήμους του Νομού Αχαΐας, συνδυάζοντας την αστική ταυτότητα της πόλης με την θάλασσα, τον ορεινό όγκο, την αγροτική παραγωγή, τον θρησκευτικό, φυσιολατρικό και εναλλακτικό της τουρισμό. Ο ορεινός της πλούτος, με ιδιαίτερη αναφορά τα Καλάβρυτα και την ευρύτερη ορεινή ζώνη, αποτελεί ένα ξεχωριστό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που διανθίζεται από τις ολοκληρωμένες διαδρομές πολιτισμού, φύσης και τοπικής παραγωγής.

Το ίδιο και η Αιγιάλεια, με τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα της, την οινοπαραγωγική της ταυτότητα, την πολιτιστική της κληρονομιά και τη σύνδεσή της με την ορεινή ενδοχώρα. Αλλά και η Δυτική Αχαΐα με τον Ερύμανθο, που επίσης κατέχουν σημαντική θέση στο νέο μοντέλο του παραθεριστικού τουρισμού. Σε αυτό το σύνθετο γεωγραφικό τοπίο, οι παραγωγικές δυνάμεις του τουρισμού καλούνται να διαμορφώσουν ένα νέο αναπτυξιακό προφίλ, με ιδιαίτερη έμφαση την τουριστική ανάπτυξη, την ανάδειξη του φυσικού κάλλους της κάθε περιοχής αλλά και των μικρότερων τοπικών κοινοτήτων, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου τουριστικής εμπειρίας.

Αυτή η εικόνα αποτελεί ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή της Αχαΐας. Να αξιοποιηθεί δηλαδή η γεωγραφική και παραγωγική της ποικιλομορφία της Δυτικής Ελλάδας και συνακόλουθα να μετατραπεί σε πραγματικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα για την ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα το περασμένο καλοκαίρι, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο μια ήδη εύθραυστη αναπτυξιακή πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025 κατέκαψε συνολικά περίπου 32.800 στρέμματα γης — εκ των οποίων άνω των 8.000 στρεμμάτων ήταν δάση και δασικές εκτάσεις — φτάνοντας ανάσα από τον αστικό ιστό της Πάτρας, προκαλώντας ανυπολόγιστες υλικές και οικονομικές ζημίες που επηρέασαν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τον τουριστικό κλάδο της περιοχής, την επισκεψιμότητα, την τοπική παραγωγή και την συνολική προοπτική των πυρόπληκτων κοινοτήτων. Το δυσάρεστο είναι ότι, μετά από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές που γνώρισε η Αχαΐα τις τελευταίες δεκαετίες, αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, αποκατάστασης και ουσιαστικής στήριξης των πληγέντων, η κυβερνητική απάντηση περιορίστηκε σε αποσπασματικές παροχές και πρόχειρα επιδόματα τύπου "pass", τα οποία δεν ανταποκρίνονται ούτε στο μέγεθος των καταστροφών ούτε στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε και το «Achaia Pass», συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, ως μια δράση ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού, στα πρότυπα των «North Evia Pass» και «Samos Pass», μέσω επιδοτούμενων vouchers για διαμονή και κατανάλωση στις πληγείσες περιοχές. Ωστόσο, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την υλοποίηση έστω και αυτού του ειδικού πακέτου στήριξης και προγράμματος τύπου voucher για την Αχαΐα, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο οικονομικής ενίσχυσης της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η εξαγγελία για ένα ειδικό “Achaia Pass” ή αντίστοιχο πρόγραμμα ενίσχυσης παραμένει ανεκπλήρωτη καθώς δεν έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, δεν έχει ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων και κανένας πολίτης, κανείς επαγγελματίας της Αχαΐας δεν έχει λάβει τίποτα.

Η Αχαΐα δεν μπορεί να παραμένει διαρκώς εκτός στοχευμένων πολιτικών τουριστικής και αναπτυξιακής ανάκαμψης, τη στιγμή που αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόστηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Η τοπική κοινωνία, οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου ζητούν ίση μεταχείριση και ισότιμη πρόσβαση στην κρατική αρωγή, ανάλογη με την έκταση των καταστροφών και τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Επιπλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, επαρκή χρηματοδότηση, δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα στηρίξουν την τοπική οικονομία και θα εντάξουν την Αχαΐα στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος «Achaia Pass» ή άλλου αντίστοιχου προγράμματος ενίσχυσης της τουριστικής δραστηριότητας και ποιοι οι λόγοι για τους οποίους, παρά τις σχετικές κυβερνητικές εξαγγελίες του περασμένου καλοκαιριού, δεν έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα ή άλλο ειδικό μέτρο τουριστικής στήριξης για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας;

2. Ποιά ειδικά μέτρα σχεδιάζει το Υπουργείο Τουρισμού για την αποκατάσταση της τουριστικής εικόνας της Αχαΐας και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των πυρόπληκτων περιοχών κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο;

3. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των πόρων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα για την τουριστική ανάκαμψη της Αχαΐας μετά τις πυρκαγιές και ποια η κατανομή τους ανά δράση ενίσχυσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Παπανδρέου

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 17:40
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