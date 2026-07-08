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CNN Fact check: Πέντε ψευδείς ισχυρισμοί του Τραμπ σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν
Ειδήσεις
10:25 - 08 Ιουλ 2026

CNN Fact check: Πέντε ψευδείς ισχυρισμοί του Τραμπ σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μια σειρά από ψευδείς ισχυρισμούς για τη Γροιλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δικά του επιτεύγματα, καθώς μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια συνάντησης της Τρίτης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το CNN ανέλυσε λέξη-λέξη τις δηλώσεις του Τραμπ και εντόπισε πέντε ανυπόστατες ατάκες του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ισως το πιο επίκαιρο από τα ψεύδη του Τραμπ αφορούσε τη Γροιλανδία, το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος που ο Αμερικανός ζήτησε ξανά να ελέγξουν οι ΗΠΑ. Ισχυρίστηκε λανθασμένα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι το νησί «περιβάλλεται από πλοία της Κίνας και ρωσικά πλοία». Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει, όπως έχουν καταστήσει σαφές ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και διάφορες ξένες κυβερνήσεις.

Ο Τραμπ αναβίωσε επίσης τους εδώ και καιρό διαψευσμένους ισχυρισμούς του ότι έχει «διευθετήσει οκτώ πολέμους», ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλισμό», ότι έχουν επενδυθεί «19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια» ή περισσότερα στις ΗΠΑ από τότε που επέστρεψε στο αξίωμα πέρυσι και ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες».

Γροιλανδία, Ρωσία και Κίνα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι «περικυκλωμένη από κινεζικά και ρωσικά πλοία». Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία βάση για αυτόν τον ισχυρισμό, ο οποίος έχει απορριφθεί στο παρελθόν από ανεξάρτητους ειδικούς, τη δανική κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις της, αξιωματούχους άλλων σκανδιναβικών χωρών, εκπροσώπους και κατοίκους της Γροιλανδίας, καθώς και από νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, ο διοικητής των δανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αρκτική δήλωσε ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν εντοπίστηκαν κινεζικά ή ρωσικά πλοία μέσα ή γύρω από τη Γροιλανδία. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Trent στον Καναδά, P. Whitney Lackenbauer, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Αρκτικής, είχε δηλώσει ήδη από τον Ιανουάριο στο CNN ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ ήταν «εντελώς επινοημένος», ενώ την Τρίτη επανέλαβε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι ο ισχυρισμός «παραμένει ανακριβής».

Είναι πιθανό ο Τραμπ να έχει ενημερωθεί μέσω απόρρητων πληροφοριών για κάποια περιορισμένη κινεζική ή ρωσική ναυτική δραστηριότητα κοντά στη Γροιλανδία σε κάποια χρονική στιγμή. Ωστόσο, ακόμη και αυτό δεν θα σήμαινε ότι το νησί ήταν «περικυκλωμένο».

Ο Τραμπ και οι πόλεμοι

Επαναλαμβάνοντας έναν από τους συχνότερους ισχυρισμούς του για τη διεθνή πολιτική, ο Τραμπ δήλωσε: «Ξέρετε, διευθέτησα οκτώ πολέμους». Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Ο κατάλογος των «οκτώ πολέμων» που επικαλείται παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Σε αυτόν περιλαμβάνονται δύο περιπτώσεις που δεν αποτέλεσαν ποτέ πραγματικούς πολέμους κατά τη διάρκεια της θητείας του: η διπλωματική διαμάχη μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας και μια ασαφής κατάσταση μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η σύγκρουση μεταξύ της Ρουάντας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία δεν έχει λήξει, παρά τη συμφωνία ειρήνης που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ.

Στη λίστα του περιλαμβάνεται επίσης ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, παρότι το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις επιθέσεις στη Γάζα, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση. Αναφέρεται ακόμη και στη σύντομη σύγκρουση του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αν και το Ισραήλ στη συνέχεια συμμετείχε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην έναρξη νέας πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν το 2026.

Ο Μπάιντεν και η βοήθεια προς την Ουκρανία

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε και πάλι ότι «όταν ήταν ο Μπάιντεν, τους έδωσε εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων». Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί σημαντική υπερβολή.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Kiel για την Παγκόσμια Οικονομία, το οποίο παρακολουθεί στενά τη διεθνή βοήθεια προς την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διαθέσει περίπου 74 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια από τα τέλη Ιανουαρίου του 2022 έως τον Απρίλιο του 2026. Συνολικά, μαζί με την οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, η αμερικανική στήριξη ανήλθε σε περίπου 132 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον συχνό ισχυρισμό του ότι «έχουμε επενδύσεις ύψους 19 τρισεκατομμυρίων, για την ακρίβεια 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στις Ηνωμένες Πολιτείες». Αυτή τη φορά πρόσθεσε ότι το ποσό αυτό αφορά μόνο τους πρώτους δώδεκα μήνες της παρούσας προεδρικής του θητείας και ότι πλέον είναι ακόμη μεγαλύτερο, μετά από σχεδόν 18 μήνες στην εξουσία. Ωστόσο, ακόμη και τώρα το ποσό των 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τη στιγμή που διατύπωνε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, ακόμη και η επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου ανέφερε επενδυτικές ανακοινώσεις ύψους 10,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αριθμός που επίσης θεωρείται σημαντικά διογκωμένος. Αναλυτική έρευνα του CNN είχε καταλήξει ότι στον υπολογισμό περιλαμβάνονταν αόριστες δεσμεύσεις, συμφωνίες που αφορούσαν το διμερές εμπόριο ή την οικονομική συνεργασία και γενικές δηλώσεις προθέσεων, οι οποίες δεν συνιστούν πραγματικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα στοιχεία του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν τόσο ανακοινώσεις αμερικανικών εταιρειών όσο και ξένων φορέων. Παράλληλα, επίσημα ομοσπονδιακά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν τον προηγούμενο μήνα δείχνουν ότι οι νέες άμεσες ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ ανήλθαν σε περίπου 232 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Οι εκλογές του 2020

Τέλος, ο Τραμπ χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά τις προεδρικές εκλογές του 2020 ως «νοθευμένες». Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός έχει διαψευστεί επανειλημμένα, καθώς ο Τζο Μπάιντεν επικράτησε σε μια εκλογική διαδικασία που κρίθηκε νόμιμη και έγκυρη.

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