Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση

«Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στην τελευταία της ευκαιρία να αποκτήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία μέσα σε έναν κόσμο όπου η κλίμακα καθορίζει πλέον την ισχύ», υποστήριξε ο εισηγητής στην ΕΕ για το μέλλον της ενιαίας αγοράς και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέττα, κατά την 30ή Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist.

Ο κ. Λέττα τόνισε ότι η απάντηση στις γεωπολιτικές προκλήσεις είναι η βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. «Η ισχύς της δημοκρατίας μας είναι να συμφωνούμε πως διαφωνούμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση οικοδομήθηκε πάνω στη συμφιλίωση πρώην αντιπάλων και αποτελεί «ένωση μειονοτήτων».

Επισήμανε ότι η άνοδος δυνάμεων όπως η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ αλλάζει ριζικά τις παγκόσμιες ισορροπίες, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας. Όπως είπε, «για να έχουμε ένα μέλλον πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, να αλλάξει η κλίμακα», σημειώνοντας ότι μόνο έτσι η Ευρώπη θα μπορέσει να συνδυάσει την ανταγωνιστικότητα με την κυριαρχία της. Αναφέρθηκε στην απόφαση των ευρωπαϊκών θεσμών να προχωρήσουν σε 42 μέτρα για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι έως το επόμενο έτος η πλειονότητά τους θα έχει ήδη μετατραπεί σε νομοθεσία.

Υποστήριξε ακόμη ότι «τους τελευταίους πέντε μήνες η ΕΕ κατάφερε περισσότερα από τα τελευταία δέκα χρόνια», αποδίδοντας την επιτάχυνση αυτή στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στην κρίση της Γροιλανδίας. Χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας για την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση, να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση και να συνεχίσει τη διεύρυνσή της, με την ένταξη της Ουκρανίας να αποτελεί, όπως είπε, ζήτημα χρόνου.