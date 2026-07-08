Μερτς: Τέλος η εποχή που κερδίζαμε χωρίς να δίνουμε – Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με στόχο τη διατήρηση του διατλαντικού χαρακτήρα της Συμμαχίας.

«Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, ώστε η συμμαχία να μπορεί να παραμείνει διατλαντική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι «η εποχή του να επωφελούνται οι Ευρωπαίοι χωρίς να συνεισφέρουν στο ΝΑΤΟ έχει τελειώσει».

Ο καγκελάριος επισήμανε ότι η Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ αρκετά νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι όλα τα κράτη-μέλη επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι το Βερολίνο επιδιώκει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων βαθιάς κρούσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μερτς σημείωσε ότι τον ικανοποίησε ιδιαίτερα η αναφορά του πως «υπάρχει μια αίσθηση αγάπης στον αέρα» στην τελική του τοποθέτηση. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

«Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Μερτς.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε: «Έχουμε πει στον Τραμπ ότι πρέπει να υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία με το Ιράν, αλλά το Ιράν είναι αυτό που ευθύνεται για την τελευταία παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Παράλληλα, εξήρε το έργο του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τον Μαρκ Ρούτε «τον καλύτερο γενικό γραμματέα που θα μπορούσε να έχει η Συμμαχία σε αυτή την περίοδο».

Συμφωνία για την κατασκευή υποβρυχίων

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία του Καναδά με τη γερμανική εταιρεία TKMS για την κατασκευή έως και 12 υποβρυχίων για το καναδικό Πολεμικό Ναυτικό, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερα θετική τόσο για τη γερμανική οικονομία όσο και για τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

«Με αυτή την είδηση στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της διατλαντικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας στην έναρξη της συνόδου κορυφής», δήλωσε ο Μερτς από το Βερολίνο, αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε την Τρίτη στην Άγκυρα.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη συμφωνία συνιστά «μια πραγματικά στρατηγική πρωτοβουλία», η οποία θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ Καναδά, Γερμανίας και Νορβηγίας ως εταίρων στη βόρεια περιοχή του Ατλαντικού για τις επόμενες δεκαετίες.