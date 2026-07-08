ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μερτς: Τέλος η εποχή που κερδίζαμε χωρίς να δίνουμε – Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
17:44 - 08 Ιουλ 2026

Μερτς: Τέλος η εποχή που κερδίζαμε χωρίς να δίνουμε – Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με στόχο τη διατήρηση του διατλαντικού χαρακτήρα της Συμμαχίας.  

«Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, ώστε η συμμαχία να μπορεί να παραμείνει διατλαντική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι «η εποχή του να επωφελούνται οι Ευρωπαίοι χωρίς να συνεισφέρουν στο ΝΑΤΟ έχει τελειώσει».

Ο καγκελάριος επισήμανε ότι η Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ αρκετά νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι όλα τα κράτη-μέλη επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι το Βερολίνο επιδιώκει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων βαθιάς κρούσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μερτς σημείωσε ότι τον ικανοποίησε ιδιαίτερα η αναφορά του πως «υπάρχει μια αίσθηση αγάπης στον αέρα» στην τελική του τοποθέτηση. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

«Οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Μερτς.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε: «Έχουμε πει στον Τραμπ ότι πρέπει να υπάρξει μια βιώσιμη συμφωνία με το Ιράν, αλλά το Ιράν είναι αυτό που ευθύνεται για την τελευταία παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Παράλληλα, εξήρε το έργο του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τον Μαρκ Ρούτε «τον καλύτερο γενικό γραμματέα που θα μπορούσε να έχει η Συμμαχία σε αυτή την περίοδο».

Συμφωνία για την κατασκευή υποβρυχίων

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία του Καναδά με τη γερμανική εταιρεία TKMS για την κατασκευή έως και 12 υποβρυχίων για το καναδικό Πολεμικό Ναυτικό, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερα θετική τόσο για τη γερμανική οικονομία όσο και για τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

«Με αυτή την είδηση στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της διατλαντικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας στην έναρξη της συνόδου κορυφής», δήλωσε ο Μερτς από το Βερολίνο, αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε την Τρίτη στην Άγκυρα.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη συμφωνία συνιστά «μια πραγματικά στρατηγική πρωτοβουλία», η οποία θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ Καναδά, Γερμανίας και Νορβηγίας ως εταίρων στη βόρεια περιοχή του Ατλαντικού για τις επόμενες δεκαετίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία
Πολιτική

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία

Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο

ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν το Άρθρο 5 και ανακοίνωσαν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν το Άρθρο 5 και ανακοίνωσαν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 19:01

Ευρωαγορές: «Βουτιά» στα κόκκινα μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Πολιτική
08/07/2026 - 18:55

Χατζηδάκης: Να χτίσουμε πάνω στις εθνικές επιτυχίες – Οι 8 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Πολιτική
08/07/2026 - 18:50

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Παρουσιάζει δέσμη μέτρων για τους Μικρομεσαίους

Ειδήσεις
08/07/2026 - 18:49

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Πολιτική
08/07/2026 - 18:42

Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 18:28

Στο «μικροσκόπιο» του FBI η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής για ξέπλυμα χρήματος

Πολιτική
08/07/2026 - 18:19

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία

Εργασιακά
08/07/2026 - 18:11

Συνάντηση Κεραμέως με σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. για συντάξεις χηρείας: Συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε κοινωνικές αδικίες του παρελθόντος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 18:07

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 950.000 ίδιων μετοχών έναντι €14,8 εκατ.

Πολιτική
08/07/2026 - 18:07

Νοτοπούλου: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Όλα δείχνουν ΕΛΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/07/2026 - 17:56

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο - ΥΦΑΝΤΗΣ»

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 17:53

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξήθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ.

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:49

Ρούτε για δηλώσεις Μητσοτάκη και Casus belli: «Δεν είμαι σχολιαστής»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:44

Μερτς: Τέλος η εποχή που κερδίζαμε χωρίς να δίνουμε – Χτίζουμε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 17:40

Sell off στο ΧΑ: Διασώθηκαν μόνο δύο μετοχές στον FTSE - Ποιες πιέστηκαν περισσότερο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/07/2026 - 17:36

Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:33

Αλλαγή στάσης Τραμπ προς Ζελένσκι: Άδεια για κατασκευή Patriot και συνάντηση με Πούτιν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 17:30

Σύγκρουση για το Κυπριακό: Χατζηβασιλείου, Διαμαντοπούλου και Νταβούτογλου αντάλλαξαν βαριές αιχμές

Πολιτική
08/07/2026 - 17:18

Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας – Ο Τραμπ είχε δίκιο για το ΝΑΤΟ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 17:10

Σοκ στις αγορές: Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Άλμα άνω του 5% στο πετρέλαιο

Εργασιακά
08/07/2026 - 17:01

Εργαζόμενοι στην Efood: Στάση εργασίας ανήμερα του τελικού Μουντιάλ - Αιτήματα και διεκδικήσεις

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:50

Καμπανάκι από το ΔΝΤ: Στο 3% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 - Στο 4,7% ο πληθωρισμός

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:46

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε – «Τυφώνας» στις αγορές

Ανεμοδείκτης
08/07/2026 - 16:32

Τελικά ποιος είναι ο «αγαπημένος» αντίπαλος του Μητσοτάκη;

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 16:28

Nvidia: Γιατί έχασε 1 τρισ. δολάρια της χρηματιστηριακής της αξίας

Πολιτική
08/07/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Estée Lauder

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:25

ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν το Άρθρο 5 και ανακοίνωσαν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:19

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών

Ναυτιλία
08/07/2026 - 16:18

Η Ινδία αναζητά ασφαλή έξοδο για 9 τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 16:14

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ