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Μερτς: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στο γερμανικό έδαφος
Ειδήσεις
11:32 - 09 Ιουλ 2026

Μερτς: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στο γερμανικό έδαφος

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία κατέληξε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε γερμανικό έδαφος, όπως ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλώντας την Πέμπτη (9/7) ενώπιον της Bundestag.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Γερμανός καγκελάριος γνωστοποίησε ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, έπειτα από επαφές που είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Σύνοδο ιδιαίτερα επιτυχημένη, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις προσδοκίες του.

«Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ συμφωνήσαμε με την αμερικανική κυβέρνηση να προμηθευτούμε πυραύλους Tomahawk και να τους αναπτύξουμε στη Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτς κατά την ομιλία του στο κοινοβούλιο.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση αυτή καλύπτει ένα σημαντικό στρατηγικό κενό στις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, ενώ ταυτόχρονα η Γερμανία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πυραυλικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούν στο μέλλον να αναπτυχθούν στην Ευρώπη.

Το ζήτημα της ανάπτυξης των πυραύλων Tomahawk παρέμενε αβέβαιο μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Μάιο, όταν είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να περιορίσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία. Η εξέλιξη εκείνη είχε ερμηνευθεί ως πιθανή εγκατάλειψη του σχεδίου της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη στη Γερμανία ενός αμερικανικού τάγματος εξοπλισμένου με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.

Να σημειωθεί ότι το Βερολίνο υποστηρίζει διαχρονικά την ανάπτυξη των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, θεωρώντας ότι αποτελούν σημαντικό μέσο αποτροπής απέναντι στη Ρωσία, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες επιταχύνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη αντίστοιχων πυραυλικών δυνατοτήτων εγχώριας παραγωγής.

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