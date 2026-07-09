ΕΥ: Στα $905 δισ. οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως για το 2025

Το 2025 αποτέλεσε μία από τις δυναμικότερες χρονιές για τα ιδιωτικά κεφάλαια (private equity - PE) παγκοσμίως, καθώς η επενδυτική δραστηριότητά τους ενισχύθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της EY με τίτλο, Private Equity Pulse Q4 2025, η αξία των συναλλαγών ιδιωτικών κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 57% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα $905 δισ., χάρη στη σημαντική ανάκαμψη των συναλλαγών μεγάλης κλίμακας, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης και την επανευθυγράμμιση των αποτιμήσεων.

Οι αγορές εξόδου παρουσίασαν, επίσης, αποφασιστική άνοδο, με τη συνολική αξία εξόδων από θέση να αυξάνεται κατά περισσότερο από 50%, εν μέσω εντατικής στρατηγικής δραστηριότητας και σταδιακού «ανοίγματος» του παραθύρου δημόσιων εγγραφών (IPO).

Ρεκόρ επενδύσεων

Έπειτα από δύο χρόνια ανασύνταξης, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-καμπή για τα PEs. Κατά τη διάρκεια του έτους ανακοινώθηκαν, συνολικά, 13 mega deals (συμφωνίες άνω των $10 δισ.). Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς τα επενδυτικά σχήματα προτίμησαν ευκαιρίες με προοπτικές κλιμάκωσης. Ο όγκος των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 15%, υπογραμμίζοντας την ευρεία επαναδραστηριοποίηση σε ολόκληρο τον κλάδο.

Άμβλυνση των αποκλίσεων στις αποτιμήσεις

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μακροχρόνιες αποκλίσεις στις αποτιμήσεις των PEs, άρχισαν να μειώνονται σημαντικά το 2025. Η άμβλυνση αυτή αναφέρεται ως ένας από τους κύριους καταλύτες για την ενίσχυση του ρυθμού των συμφωνιών στο έτος. Τα επενδυτικά σχήματα προτίμησαν όλο και πιο δομημένες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των earnouts (συμφωνίες για στόχους μετά την έξοδο) και υβριδικά κεφάλαια, για να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και να αυξήσουν την ευελιξία. Οι συνθήκες χρηματοδότησης βελτιώθηκαν, καθώς οι αγορές άμεσων δανείων παρέμειναν ενεργές και η έκδοση κοινοπρακτικών δανείων διευρύνθηκε, ιδίως για μεγάλες εξαγορές.

Οι έξοδοι επιταχύνονται, με την επιστροφή των εταιρειών εξαγορών

Οι έξοδοι αυξήθηκαν ραγδαία το περασμένο έτος, στηριζόμενες στο αυξημένο στρατηγικό ενδιαφέρον και τη βελτίωση των συνθηκών στις χρηματιστηριακές αγορές.

Οι πωλήσεις σε στρατηγικούς επενδυτές έφτασαν τα $481 δισ. , σημειώνοντας αύξηση άνω του 75% σε αξία.

έφτασαν τα , σημειώνοντας αύξηση άνω του 75% σε αξία. Οι δευτερογενείς αγορές ανέβηκαν στα $217 δισ. , υποστηριζόμενες από περισσότερα από $1,6 τρισ. σε διαθέσιμα κεφάλαια.

ανέβηκαν στα , υποστηριζόμενες από περισσότερα από $1,6 τρισ. σε διαθέσιμα κεφάλαια. Η αξία των IPOs που υποστηρίχθηκαν από ιδιωτικά κεφάλαια, σχεδόν τριπλασιάστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα $28,1 δισ.

Οι εταιρικές εξαγορές συνέβαλαν στην ανάκαμψη, με τη στρατηγική ζήτηση για μεγαλύτερη κλίμακα, τεχνολογικές λύσεις και λειτουργικές δυνατότητες, να αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάκαμψης.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY‑Parthenon (του βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY Ελλάδος), δήλωσε: «Παρά τις συνεχείς γεωπολιτικές εντάσεις, η διάθεση ιδιωτικών κεφαλαίων κατέγραψε χρονιά ρεκόρ το 2025, με τις επενδύσεις να προσανατολίζονται περισσότερο σε μεγαλύτερες συμφωνίες, υψηλότερων προδιαγραφών. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη αστάθεια, ενδέχεται να ανακόψουν τη δυναμική αυτή το 2026, με τους επενδυτές να κινούνται με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα και αναμονή για το κατάλληλο παράθυρο ευκαιρίας».