Έφυγε από τη ζωή η Πάολα Ρεβενιώτη, εμβληματική μορφή του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος στην Ελλάδα

Η Πάολα Ρεβενιώτη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, πέθανε σε ηλικία 68 ετών, αφήνοντας πίσω της σημαντική παρακαταθήκη στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ορατότητα και την ισότητα.

Την είδηση του θανάτου της έκαναν γνωστή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δημοσιογράφοι Δανάη Μαραγκουδάκη, Ελίζα Τριανταφύλλου και Βασίλης Θανάσης.

Γεννημένη το 1958 και μεγαλωμένη στο Κερατσίνι, η Ρεβενιώτη βίωσε από νεαρή ηλικία τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις που αντιμετώπιζαν τα τρανς άτομα στην Ελλάδα των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Αντί, όμως, να υποχωρήσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, μετέτρεψε τις προσωπικές της εμπειρίες σε αφετηρία πολιτικής και κοινωνικής δράσης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ορατότητας της τρανς κοινότητας και στη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων.

Το «Κράξιμο» και ο αγώνας για ορατότητα

Καθοριστικό σημείο στην πορεία της αποτέλεσε η έκδοση του περιοδικού «Κράξιμο», το οποίο κυκλοφόρησε από το 1981 έως το 1993. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα έντυπα στην Ελλάδα που έθεσαν στο δημόσιο διάλογο ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων.

Στις σελίδες του φιλοξενούνταν, παράλληλα, κείμενα για τα κοινωνικά κινήματα, την πολιτική επικαιρότητα, την ελευθερία της έκφρασης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Η δράση της την έφερε πολλές φορές αντιμέτωπη με τις διωκτικές αρχές. Η ίδια κατήγγειλε επανειλημμένα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας σε βάρος τρανς γυναικών, ενώ προσέφευγε συστηματικά στις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της κρατικής καταστολής που βίωνε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Η αδιάκοπη αυτή παρουσία την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, η δράση της δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στα ζητήματα που αφορούσαν τα τρανς άτομα. Συμμετείχε ενεργά σε κινητοποιήσεις για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, συνεργάστηκε με ακτιβιστές και συλλογικότητες της εποχής και συνέβαλε ώστε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να αποκτήσει δημόσια φωνή σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών προκαταλήψεων.

Το καλλιτεχνικό έργο και η πολιτική παρουσία

Τα επόμενα χρόνια στράφηκε στον κινηματογράφο και τη φωτογραφία, καταγράφοντας εμπειρίες, βιώματα και ιστορίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Ελλάδα.

Το 2014 παρουσίασε το πρώτο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «Καλιαρντά», αφιερωμένο στη γλώσσα και την ιστορία της ελληνικής queer κοινότητας. Το 2021 συμμετείχε στην ταινία «Πικροδάφνες», μαζί με την Εύα Κουμαριανού και τη Μπέτυ Βακαλίδου, ενώ δημιούργησε και μια σειρά ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του εγχειρήματος The Paola Project.

Παράλληλα, είχε και πολιτική παρουσία. Το 2019 εντάχθηκε στο ΜέΡΑ25 και ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές του 2023 στην Α' Αθηνών, καθώς και στις ευρωεκλογές του 2024.

Η Πάολα Ρεβενιώτη υπήρξε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος. Μέσα από τον ακτιβισμό, τις εκδόσεις της και το καλλιτεχνικό της έργο συνέβαλε ουσιαστικά ώστε ζητήματα που για χρόνια παρέμεναν αόρατα να βρεθούν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον αγώνα για την ισότητα, την ορατότητα και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Καλό ταξίδι Πάολα.