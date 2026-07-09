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ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία
Ειδήσεις
16:35 - 09 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
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Οριακές μεταβολές κατέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που καταγράφηκαν τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 2.000 και διαμορφώθηκαν στις 215.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ελαφρώς καλύτερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι οι νέες αιτήσεις θα αυξάνονταν οριακά στις 218.000.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των πολιτών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα –γνωστός ως δείκτης των συνεχιζόμενων αιτήσεων και βασικός δείκτης για την πορεία των προσλήψεων– σημείωσε μικρή άνοδο.

Ειδικότερα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 8.000, φθάνοντας τα 1,814 εκατομμύρια σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που έληξε στις 27 Ιουνίου.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, με τις απολύσεις να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και τις επιχειρήσεις να εξακολουθούν να διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού τους δυναμικού.

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