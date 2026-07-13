Κυπριακό: Η Κομισιόν όρισε τον Ραφαέλε Φίτο Ειδικό Εκπρόσωπο – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Τον εκτελεστικό αντιπρόεδρό της, Ραφαέλε Φίτο, όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ειδικό Εκπρόσωπό της για το Κυπριακό, ενισχύοντας τη συμμετοχή της στις προσπάθειες για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του ζητήματος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο θα συνεργάζεται στενά με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, συμβάλλοντας στις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο διορισμός του αντανακλά τη σταθερή προσήλωσή της στην επανένωση της Κύπρου, με στόχο την επίτευξη μιας λειτουργικής, βιώσιμης και συνολικής λύσης, η οποία θα βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές, τις αξίες και το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων του, ο Ραφαέλε Φίτο θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνομιλητές, επιδιώκοντας να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών. Παράλληλα, θα εργαστεί για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, στοιχείο που η Επιτροπή θεωρεί καθοριστικό για την επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης του Κυπριακού.

Η Κομισιόν επισημαίνει ακόμη ότι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρός της διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, περιφερειακής συνεργασίας και θεσμικού διαλόγου, στοιχεία που, όπως εκτιμά, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για πρόοδο προς μια συνολική λύση του Κυπριακού.