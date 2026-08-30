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Ερντογάν: Πάνω από 100 δισ. δολάρια το κόστος των έργων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας
Ειδήσεις
20:59 - 30 Αυγ 2026

Ερντογάν: Πάνω από 100 δισ. δολάρια το κόστος των έργων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
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Στην ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία έχει πλέον αναβαθμίσει σημαντικά τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές της δυνατότητες.

Μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης των στρατιωτικών Σχολών Πολέμου, η οποία πραγματοποιήθηκε ανήμερα της επετείου της τουρκικής αντεπίθεσης στο Μικρασιατικό Μέτωπο το 1922, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας υλοποιεί αυτή την περίοδο συνολικά 1.468 έργα.

Όπως ανέφερε, το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων προγραμμάτων ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια.

Ο Ερντογάν στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής στον αμυντικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι το ποσοστό της έχει πλέον αυξηθεί σε περισσότερο από 82%.

«Στην αμυντική βιομηχανία, όπου έχουμε αυξήσει το ποσοστό εγχώριας παραγωγής πάνω από το 82%, πλέον ανταγωνιζόμαστε μόνο τους εαυτούς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Τουρκία βρίσκεται πλέον σε διαφορετική κατηγορία»

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς, με την αμυντική βιομηχανία και τη στρατιωτική αποτρεπτική ισχύ να βρίσκονται, όπως είπε, στην πρώτη γραμμή.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι παράγοντες και δομές που πριν από δύο ή τρεις δεκαετίες θεωρούνταν απειλές για την ασφάλεια της Τουρκίας δεν διαθέτουν πλέον, κατά την εκτίμησή του, την ίδια δυνατότητα να ανταγωνιστούν τη χώρα.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Τουρκία δεν προτίθεται πλέον να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τις συγκεκριμένες απειλές και δηλώσεις που, όπως υποστήριξε, προέρχονται από αυτές.

«Η Τουρκία παίζει πλέον σε διαφορετική κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, επιχειρώντας να υπογραμμίσει την αναβάθμιση της τουρκικής αμυντικής και στρατιωτικής ισχύος.

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