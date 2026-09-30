ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 17,6% στους νεκρούς από τροχαία τον Ιούλιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα (30/9) τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (1.035 τον Ιούλιο του 2026, έναντι 1.000 τον Ιούλιο του 2025).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 60 νεκροί, 50 βαριά τραυματίες και 1.158 ελαφρά τραυματίες, έναντι 51 νεκρών, 54 βαριά τραυματιών και 1.226 ελαφρά τραυματιών τον Ιούλιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,6% σε νεκρούς, μείωση κατά 7,4%, σε βαριά τραυματίες και κατά 5,5% σε ελαφρά τραυματίες.