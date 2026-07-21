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Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG
Ειδήσεις
21:40 - 21 Ιουλ 2026

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Reporter.gr Newsroom
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Η Αίγυπτος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Shell, TotalEnergies και BP, για την προμήθεια 15 έως 18 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τον μήνα για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, σύμφωνα με τρεις πηγές της αγοράς και της βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται καθώς η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου της χώρας αδυνατεί να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, ενώ η διεθνής αγορά LNG παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη εξαιτίας της σύγκρουσης Ιράν–ΗΠΑ και Ισραήλ, η οποία έχει περιορίσει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ και έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών για την εξασφάλιση προμηθειών.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν οι Shell, TotalEnergies, BP, καθώς και η εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Hartree Partners.

Μία τρίτη πηγή σημείωσε ότι υπάρχει «ισχυρή βούληση συνεργασίας με αμερικανικές εταιρείες».

Οι συμφωνίες ενδέχεται να έχουν διάρκεια από τρία έως πέντε χρόνια, ωστόσο δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου και η TotalEnergies δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ενώ οι Shell, BP και Hartree Partners αρνήθηκαν να προβούν σε δηλώσεις.

Εκτοξεύεται το κόστος εισαγωγών φυσικού αερίου

Παρότι η αιγυπτιακή οικονομία έχει παραμείνει σχετικά σταθερή παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κόστος των ενεργειακών εισαγωγών έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ο λογαριασμός εισαγωγών φυσικού αερίου σχεδόν τριπλασιάστηκε, από περίπου 560 εκατ. δολάρια πριν από τη σύγκρουση σε περίπου 1,65 δισ. δολάρια για τις ίδιες ποσότητες τον Μάρτιο.

Με βάση τους υπολογισμούς του Reuters και τις πρόσφατες συμφωνίες που τιμολογούνται περίπου 1,5 ευρώ πάνω από τον δείκτη αναφοράς TTF της Ευρώπης, οι νέες συμβάσεις εισαγωγής θα μπορούσαν να κοστίζουν στην Αίγυπτο από 8 έως 11 δισ. δολάρια ετησίως.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην κυβέρνηση, η οποία ήδη αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος, ενώ το εθνικό νόμισμα δέχεται πιέσεις από την έναρξη της περιφερειακής κρίσης.

Κάθε επιπλέον δολάριο που δαπανάται για εισαγωγές LNG και καυσίμων, σημαίνει λιγότερους διαθέσιμους πόρους για δημόσιες δαπάνες, επενδύσεις ή ενίσχυση των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Στόχος η μείωση της εξάρτησης από την αγορά spot

Ο επικεφαλής του τμήματος Atlantic LNG της S&P Global Energy, Άλι Μπλέικγουεϊ, εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις της Αιγύπτου για μεσοπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας LNG, σε συνδυασμό με την επέκταση υφιστάμενων και νέων συμφωνιών αγωγών φυσικού αερίου, αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις ευμετάβλητες αγορές άμεσης παράδοσης (spot market), εν μέσω συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Όπως σημείωσε, η αβεβαιότητα αυτή συνδέεται τόσο με τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας όσο και με τις εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Συνεχίζεται η πτώση της παραγωγής φυσικού αερίου

Η Αίγυπτος εισήγαγε συνολικά 985 δισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου την περίοδο από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, μέσω εισαγωγών από το Ισραήλ αλλά και φορτίων LNG.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που επικαλείται το Reuters, οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν στα 1.081 δισ. κυβικά πόδια την περίοδο από τον Ιούλιο του 2026 έως τον Ιούνιο του 2027.

Η αύξηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις και την εξόφληση οφειλών προς ξένες ενεργειακές εταιρείες.

Η μέση ημερήσια παραγωγή κατά το οικονομικό έτος 2025-2026 διαμορφώθηκε κάτω από τα 4,4 δισ. κυβικά πόδια, ενώ εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω στα 4,2 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

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