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«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία
Ειδήσεις
10:17 - 23 Ιουλ 2026

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

Reporter.gr Newsroom
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Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα πλήγματα συνεχίστηκαν για 12η νύχτα, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές και από την Τεχεράνη να έρχονται αναφορές πως σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, που συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς «ομηρείας», ενώ η αναταραχή μεταφέρεται και στην Ερυθρά Θάλασσα.  

Η αμερικανική CENTCOM ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε νέα σειρά επιθέσεων (στις 22:30, ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), στοχεύοντας δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επλήγησαν ναυτικές στρατιωτικές δυνατότητες, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιοι σταθμοί επιτήρησης και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε πως οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν, χωρίς ωστόσο η CENTCOM να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό ή τις ακριβείς τοποθεσίες των στόχων.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ένα πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από έκρηξη, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει – όπως ισχυρίζονται – μια ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, ακόμη δύο δεξαμενόπλοια εγκατέλειψαν την προσπάθεια διέλευσης και επέστρεψαν.

Οι ιρανικές Αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ενώ οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Εν τω μεταξύ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θεωρούν τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως κλειστά», υποστηρίζοντας ότι απέτρεψαν τη διέλευση τριών πετρελαιοφόρων.

Μέχρι στιγμής, ο βρετανικός οργανισμός UKMTO, που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, δεν έχει καταγράψει επιθέσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο.

Πεδίο μάχης και η Ερυθρά Θάλασσα

Ωστόσο, ο οργανισμός UKMTO ανέφερε περιστατικό στην Ερυθρά Θάλασσα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η μεταφορά της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση, με τους Χούθι να έχουν ανακοινώσει θαλάσσιο αποκλεισμό στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τη νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας, με στόχο – όπως υποστηρίζουν – σαουδαραβικά πλοία. Μάλιστα, ήδη ένα σαουδαραβικό τάνκερ έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, τουλάχιστον επτά πετρελαιοφόρα έχουν ήδη αλλάξει πορεία κοντά στην Υεμένη, ενώ οι Χούθι κάνουν λόγο για περίπου δέκα πλοία που υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για νέες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, καθώς η Ερυθρά Θάλασσα είχε αποκτήσει κομβικό ρόλο για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μετά τη δραστική μείωση της κυκλοφορίας από τα Στενά του Ορμούζ.

Απειλές Τραμπ για αντίποινα

Η ένταση – και σε ρητορικό επίπεδο – ανάμεσα στις δύο πλευρές επισφραγίζει στην ουσία την κατάρρευση του Μνημονίου Κατανόησης που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο για παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ οι διαπραγματεύσεις για πλήρη τερματισμό του πολέμου έχουν «παγώσει» και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο.

Την Τετάρτη (22/7), ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας πως για κάθε χτύπημα σε πλοίο, θα πλήττει ενεργειακές υποδομές και γέφυρες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει με πολιτική «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Συνεχίζει ανοδικά το πετρέλαιο

Η νέα ένταση μεταξύ των δύο χωρών, αναζωπύρωσε το ράλι του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει πλέον τα 100 δολάρια.

Το πρωί της Πέμπτης (23/7), το αμερικανικό αργό «παίζει» στα 89,26 δολάρια περίπου με κέρδη 2,74%, ενώ το Brent κινείται στα 97,19 δολάρια ενισχυόμενο κατά 3,32%.

Από την άλλη, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,1% στα 4.106,65 δολάρια και το ασήμι χάνει 1,75% στα 59,283 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 10:33
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