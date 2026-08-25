Wall: «Ανάσα» στις αγορές με πτώση των yields – Ράλι στους ημιαγωγούς, βλέμματα στη Nvidia

Ο S&P 500 σημείωσε ήπια άνοδο την Τρίτη 25/8, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η άνοδος των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών έδωσε επιπλέον ώθηση στον Nasdaq.

Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,32% στις 7.677,28 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη 0,66% στις 26.151,30 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 160 μονάδων ή 0,3% και 53.577,40 μονάδες, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική του συνεδρίαση.

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury να διαμορφώνεται στο 4,637%. Οι αποδόσεις είχαν υποχωρήσει και τη Δευτέρα, μετά το δημοσίευμα του CNBC ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ύψους 1 τρισ. δολαρίων στον Γενικό Λογαριασμό του για την επαναγορά κρατικών ομολόγων.

Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia που αναμένονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε περίπου 2%, βάζοντας πλώρη για να διακόψει ένα αρνητικό σερί επτά συνεδριάσεων. Οι μετοχές της AMD και της Micron Technology σημείωσαν άνοδο 4% και 2% αντίστοιχα.

Η αγορά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, καθώς οι επιδόσεις του τεχνολογικού κολοσσού θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία του ευρύτερου κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Πιέσεις στο λιανεμπόριο

Αντίθετη εικόνα παρουσίασαν οι μετοχές του καταναλωτικού κλάδου.

Η μετοχή της Dick’s Sporting Goods κατέρρευσε περισσότερο από 29%, μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, με τη μετοχή να οδεύει προς τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της στην ιστορία της.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι Walmart και Target, με απώλειες περίπου 1% και 4% αντίστοιχα.

Ανησυχία για καταναλωτές και εμπορική σύγκρουση

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από τα χειρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά και από την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board υποχώρησε τον Αύγουστο στις 89,4 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,8 μονάδας και διαμορφούμενος χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 90,2 μονάδες. Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες.

Την ίδια ημέρα, ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, με την καναδική κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα αντιστοιχίσει «δολάριο προς δολάριο» τους δασμούς 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, η μέχρι τώρα ανθεκτικότητα των καταναλωτικών δαπανών προσφέρει ένα αντίβαρο στις ανησυχίες για το κλίμα. Όπως σημείωσε ο αναλυτής επενδύσεων της eToro US, Bret Kenwell, παρά το επιδεινούμενο καταναλωτικό κλίμα, οι δαπάνες παραμένουν ανθεκτικές.

«Οι αγορές μπορούν να ξεπεράσουν μια κακή διάθεση. Δεν μπορούν να αγνοήσουν έναν καταναλωτή που πραγματικά σταματά να δαπανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός και Fed

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούλιο, τα οποία αναμένονται την Τετάρτη.

Οι επενδυτές θα έχουν παράλληλα στραμμένο το βλέμμα τους στην ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, την Παρασκευή, στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ.

Η παρέμβασή του θεωρείται πιθανός καταλύτης για τις αγορές, ιδιαίτερα μετά το σχέδιο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει το μέγεθος των προγραμματισμένων επαναγορών κρατικών ομολόγων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων Treasuries.

«Βουτιά» 4% για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4% την Τρίτη, διολισθαίνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές έκριναν ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν ενέχουν μικρότερο κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου σε σχέση με μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα το Brent υποχώρησε κατά 3,74 δολάρια ή 4,1%, στα 88,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό τύπου West Texas Intermediate έχασε 2,85 δολάρια ή 3,4%, στα 81,67 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας μέρος των αρχικών απωλειών.