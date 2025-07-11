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Ανοδική τάση στις τιμές πετρελαίου - Άλμα 3% για το ασήμι
Εμπορεύματα
13:27 - 11 Ιουλ 2025

Ανοδική τάση στις τιμές πετρελαίου - Άλμα 3% για το ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (11/7), μετά από πτώση 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία προκλήθηκε από τους νέους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να βλάψουν την οικονομική ανάπτυξη, και από τη μείωση των προβλέψεων της ΟΠΕΚ για τη ζήτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Σεπτέμβριο, σημειώνουν άνοδο 0,31% στα 68,85 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, ανεβαίνει κατά 0,38% στα 66,82 δολάρια.

Και οι δύο συμβόλαια παρουσίασαν μικρές μεταβολές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με το Brent να σημειώνει άνοδο 0,8% σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης (3/7) και το WTI να σημειώνει πτώση 0,3% σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης.

Ο ΟΠΕΚ, στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου το 2025 που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (10/7), μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για την περίοδο 2026-2029 λόγω της επιβράδυνσης της ζήτησης στην Κίνα. Η παγκόσμια ζήτηση θα ανέλθει κατά μέσο όρο σε 106,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) το 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, από 108 εκατομμύρια bpd που αναμενόταν στην πρόβλεψη του περασμένου έτους.

Επιπλέον, ο Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 35% για τα προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά, από την 1η Αυγούστου, και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιβάλουν δασμούς 15% ή 20% στους περισσότερους άλλους εμπορικούς εταίρους.

Μικρές απώλειες για το φυσικό αέριο - Άνοδος 3% για το ασήμι

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευής, το φυσικό αέριο καταγράφει οριακές απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,426% στα 35.020 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,86% στα 3.354,81 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται ανοδικά κατά 3,03% στα 38,435 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός έχει απώλειες 1,68% και βρίσκεται στα 5,4957 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,07% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1694 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,18% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3543 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,14% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8636 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 13:27
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