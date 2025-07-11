ΟΗΕ: Καταγράφηκαν τουλάχιστον 798 θάνατοι σε σημεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή (11/7) ότι κατέγραψε τουλάχιστον 798 δολοφονίες σε σημεία παροχής βοήθειας που διαχειρίζεται η Gaza Humanitarian Foundation (GHF), καθώς και σε κοντινές ανθρωπιστικές αποστολές άλλων οργανώσεων αρωγής, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η GHF χρησιμοποιεί ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες ασφάλειας και logistics για να μεταφέρει προμήθειες στη Γάζα, παρακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό το σύστημα που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ και το οποίο, σύμφωνα με το Ισραήλ, επέτρεπε στους μαχητές να εκτρέπουν τη βοήθεια.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε το σχέδιο «εξ ορισμού ανασφαλές» και παραβίαση των κανόνων ανθρωπιστικής αμεροληψίας.

«Μέχρι τις 7 Ιουλίου, έχουμε καταγράψει 798 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 615 στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Gaza Humanitarian Foundation και 183 πιθανώς στη διαδρομή των κονβόι βοήθειας», δήλωσε η εκπρόσωπος του OHCHR, Ravina Shamdasani, σε δημοσιογράφους.

Η GHF άρχισε να διανέμει πακέτα τροφίμων στη Γάζα στα τέλη Μαΐου και έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι έχουν συμβεί περιστατικά στις εγκαταστάσεις της.