Δασμοί ΗΠΑ - Σκληρή γραμμή από τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ: Δεν θα δεχθούμε ό,τι μας προτείνουν

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Λαρς Κλινγκμπάιλ, απηύθυνε σαφές μήνυμα στην Ουάσινγκτον μέσω της Sueddeutsche Zeitung, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει καθοριστικά αντίμετρα εάν οι διαπραγματεύσεις για τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ αποτύχουν.

Αναφερόμενος απευθείας στην απειλή των δασμών 30% από την κυβέρνηση Τραμπ, επισήμανε ότι τέτοιοι δασμοί θα πλήξουν «και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού», πλήττοντας τόσο τις ευρωπαϊκές όσο και τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές .

Ο Κλινγκμπάιλ τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας τους πρέπει να προστατευθούν, ενώ η ΕΕ παραμένει πρόθυμη για διάλογο και δίκαιη λύση έως την 1η Αυγούστου. «Τα χέρια μας παραμένουν απλωμένα, αλλά δεν θα δεχθούμε ό,τι μας προτείνουν», ξεκαθάρισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ισχυρής πολιτικής απάντησης αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν .

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν ισχυρό οικονομικό κίνητρο να συνεργαστούν με την ΕΕ, καθώς οι αποταμιεύσεις και οι επενδυτικές ροές (όπως οι τιμές δολαρίου και κρατικών ομολόγων) δείχνουν ότι και η αμερικανική οικονομία κινδυνεύει από την κλιμάκωση .

Ενδεικτικό επίσης της πρόθεσης της ΕΕ να μην υποχωρήσει χωρίς αντίκτυπο, είναι η τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία τόνισε ότι το μπλοκ είναι έτοιμο για αναλογικά αντίμετρα απέναντι στις ΗΠΑ, εάν δεν υπάρξει λύση μέσω διαπραγματεύσεων .

Στο παρασκήνιο, αξιωματούχοι της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες για να χαράξουν κοινή στρατηγική, ενώ η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης με ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις ΗΠΑ, έχει ιδιαίτερο συμφέρον να αποφευχθεί η κλιμάκωση .

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η ΕΕ επιχειρεί να παίξει έναν διπλό ρόλο: να διαπραγματευτεί έντονα με την Ουάσινγκτον, αλλά και να κρατήσει έτοιμα τα εργαλεία αντίδρασης – εξισορροπώντας την απαίτηση για ειρήνη με την πρόθεση για αποφασιστική απάντηση σε αδικία εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων.