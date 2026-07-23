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Tο XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:42 - 23 Ιουλ 2026

Tο XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Νίκος Λιβανός
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Μετά την πρόσφατη επίσημη παρουσίασή του στο Μόναχο, το νέο XPENG L03, το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που λανσάρεται ταυτόχρονα σε 65 αγορές, αναδεικνύει τη νέα στρατηγική της XPENG στην ηλεκτροκίνηση.

Με τη φιλοσοφία «One Car, Dual Energy», το νέο AI SUV Coupé θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV) όσο και σε έκδοση Range Extended Electric Vehicle (REEV), προσφέροντας στους οδηγούς περισσότερες επιλογές και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης, μηδενίζοντας παράλληλα το άγχος της αυτονομίας.

One Car, Dual Energy

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά στοιχεία σχεδίασης, τεχνολογίας και οδηγικής εμπειρίας.

Η έκδοση BEV απευθύνεται σε όσους επιλέγουν την κλασική ηλεκτρική μετακίνηση, ενώ η έκδοση REEV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες οδηγών που αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η XPENG δίνει περισσότερες επιλογές στον πελάτη, διατηρώντας την ίδια προηγμένη τεχνολογία και την εξαιρετική οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζει το νέο L03.

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Kunpeng Super Range Extender: Νέα προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση

Η νέα έκδοση PowerX - REEV αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου XPENG L03, ενσωματώνοντας την κορυφαία τεχνολογία Kunpeng Range Extender Technology της XPENG. Προσφέροντας την εμπειρία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος για τις καθημερινές μετακινήσεις σε συνδυασμό με την αυξημένη συνολική αυτονομία που του χαρίζει η τεχνολογία REEV, το L03 δίνει στους οδηγούς μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία σε κάθε διαδρομή.

Χάρη στη φιλοσοφία REEV και την μεγάλη μπαταρία των 37,2 kWh, οι οδηγοί μπορούν να απολαμβάνουν την άμεση απόκριση, την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για περισσότερα από 200 χλμ, ενώ παράλληλα αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του οχήματος, ιδιαίτερα σε μακρινές διαδρομές, με την συνδυασμένη αυτονομία του αυτοκινήτου να ξεπερνά τα 1.000 χλμ συνολικά, με εντυπωσιακή παράλληλα οικονομία.

Oι εκπομπές C02 της έκδοσης PowerX περιορίζονται σε μόλις 24 gr/km.

XPENG L03 BEV: Η αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς

Η κλασική έκδοση BEV του XPENG L03 προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι οδηγοί από ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και δυναμική οδηγική εμπειρία.

Με αυτονομία έως 520 km και κατανάλωση ενέργειας από μόλις 15,3 kWh/100 km, το νέο L03 BEV έχει σχεδιαστεί για αποδοτικές καθημερινές μετακινήσεις αλλά και άνετα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

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