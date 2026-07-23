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Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ
Ειδήσεις
17:52 - 23 Ιουλ 2026

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας και της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση ότι το Ριάντ θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ.    

Ειδικότερα μέσω ανάρτησής του σήμερα (23/7) στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συμφωνία αφορά αποκλειστικά ειρηνικές, μη στρατιωτικές εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέπεται η διαδικασία εμπλουτισμού πυρηνικού υλικού.

«Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αφορά μόνο μη στρατιωτικές χρήσεις -όπως συμβαίνει ήδη με το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες- θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα επιτυχημένες και σεβαστές Συμφωνίες του Αβραάμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας ότι η Ουάσινγκτον και το Ριάντ κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας διάρκειας 30 ετών, η αξία της οποίας ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ αποτέλεσαν πρωτοβουλία της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Το 2020, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ διαμεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνιών εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ιστορική για τη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, στις συμφωνίες προσχώρησαν επίσης το Σουδάν, το Μαρόκο και το Καζακστάν.

Ωστόσο, η πάγια θέση της Σαουδικής Αραβίας παραμένει ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ χωρίς να υπάρξει προηγουμένως συμφωνία για έναν σαφή οδικό χάρτη που θα οδηγεί στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Μέχρι στιγμής, το Ριάντ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη αντίδραση στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η συμφωνία, η ανακοίνωση της οποίας έγινε την Τετάρτη, χαρακτηρίζεται από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας ως «συμφωνία ειρηνικής συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας». Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, θα προσφέρει «σημαντική πρόσβαση» σε αμερικανικές εταιρείες στο αναπτυσσόμενο πυρηνικό ενεργειακό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας.

Το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, καθώς η ανάπτυξη πυρηνικών δυνατοτήτων στην περιοχή αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα στη Μέση Ανατολή.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 18:06
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