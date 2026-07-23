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Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους
Ειδήσεις
18:45 - 23 Ιουλ 2026

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την ανακούφιση των νοικοκυριών προχώρησε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ανακοινώνοντας μείωση κατά 20% του επαγγελματικού φόρου που επιβαρύνει παμπ, κλαμπ και χώρους συναυλιών από τον Απρίλιο.

Πρόκειται για το τρίτο μέτρο που παρουσιάζει μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, μετά την αντικατάσταση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία.

Ο Μπέρναμ έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών κατά τον επόμενο χειμώνα, ενώ ανακοίνωσε επίσης πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τις 2 στερλίνες (περίπου 2,35 ευρώ) από τον Ιανουάριο.

«Αυτή η κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν τις κοινότητές τους», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ.

Εξοικονόμηση για 32.000 επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον Μπέρναμ, η μείωση του φόρου θα επιτρέψει σε περίπου 32.000 επιχειρήσεις του κλάδου να εξοικονομούν κατά μέσο όρο περίπου 1.100 στερλίνες ετησίως (περίπου 1.300 ευρώ).

Το κόστος του μέτρου για τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια στερλίνες τον χρόνο.

Η απόφαση αναμένεται να τύχει θετικής υποδοχής από μικρούς ανεξάρτητους χώρους διασκέδασης, αλλά και από μεγάλες αλυσίδες παμπ, όπως οι D Wetherspoon, Marston’s και Fuller, Smith & Turner.

Ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε αντίστοιχες φορολογικές ελαφρύνσεις για τον ευρύτερο κλάδο της εστίασης και των ξενοδοχείων, ούτε υιοθέτησε το αίτημα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας για μείωση στο μισό του φόρου επί των πωλήσεων.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μείωση του φόρου θα καλυφθεί κυρίως μέσω της επανεξέτασης φορολογικών ελαφρύνσεων σε ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις, όπως καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία –σύμφωνα με την κυβέρνηση– δεν έχουν σημαντική θετική συμβολή στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, θα ενταθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής σε επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Κρίση στον κλάδο των παμπ

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τον παραδοσιακό κλάδο των βρετανικών παμπ.

Σύμφωνα με τη British Beer and Pub Association, οι εμβληματικές παμπ της χώρας κλείνουν με ρυθμό περίπου μία κάθε ημέρα, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ολόκληρος ο κλάδος φιλοξενίας και εστίασης βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες δαπάνες, γεγονός που έχει εντείνει τις πιέσεις για κρατική στήριξη.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και έκκληση εκατομμυριούχων για υψηλότερους φόρους

Η συντηρητική αντιπολίτευση κάλεσε τον νέο πρωθυπουργό να παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, περίπου 120 εκατομμυριούχοι με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο πρώην ποδοσφαιριστής και τηλεπαρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ, απηύθυναν έκκληση στην κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Σε επιστολή τους, τα μέλη της ομάδας Patriotic Millionaires UK υποστηρίζουν ότι μια αύξηση των φόρων στους πιο εύπορους πολίτες θα μπορούσε να αποφέρει στο κράτος περίπου 24 δισ. στερλίνες.

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